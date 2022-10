Ronda Rousey espera que Logan Paul venza a Roman Reigns

En cuanto a mediaticidad, seguramente Roman Reigns vaya a vivir el combate de su vida el próximo 5 de noviembre bajo el evento Crown Jewel, pues defenderá el Campeonato Universal Indisputable WWE ante Logan Paul.

Los más puristas de la lucha libre y/o detractores del famoso youtuber no ven con buenos ojos tal «intrusismo», argumentando que resta legitimidad al arte del pancracio. Pero, sin querer desdeñar a estos, debe decirse que Paul ha dejado buenas impresiones en sus dos únicos encuentros como Superestrella de WWE; junto a The Miz yendo contra The Mysterios (WrestleMania 38), y contra «The A-Lister» (SummerSlam 2022).

Podemos asistir por tanto a un buen duelo, si bien el resultado luce muy predecible. WWE no sacrificará el largo recorrido como monarca de Reigns a favor de un recién llegado, sobre todo cuando se habla de un próximo enfrentamiento entre «The Tribal Chief» y The Rock de cara a WrestleMania 39.

► The Paul Brothers vs. The Bloodline, propone Ronda Rousey

Sin embargo, Ronda Rousey se desmarca de la corriente mayoritaria bajo su última transmisión en directo y hace un curioso «bookeo» del Reigns vs. Paul, exponiendo que preferiría ver al retador saliendo triunfante de Riad.

«Voy a decir esto de la mejor manera posible. Lo que tienen que hacer con Logan Paul es asegurarse de que le encanta esto y que lo pasa genial y que quiero hacer de este sitio su casa. Aparecer y que Bray Wyatt le patee el trasero tal vez sea lo que mucha gente quiere ver, pero no creo que tenga sentido. «Sinceramente, ¿sabéis qué? Si yo lo programara, haría que Logan Paul venciera a Roman Reigns. Lo haría. Por las razones que sean, es uno de los mayores taquilleros ahora mismo. Quieres ser capaz de elevarlo. Quieres darle legitimidad. Roman Reigns no tiene a nadie con quien rivalizar ahora mismo. Le daría algo que hacer a Roman Reigns y de hecho elevaría a Roman Reins el estar de un lado para otro con Logan Paul. «Tú sabes, cuando The Bloodline empiece a atacarlo, si se lo pasa lo suficientemente bien, llamará a su hermano para equilibrar la balanza, y puedes tener a los dos. Si yo lo programara, Logan Paul luciría genial, Roman Reigns empezaría a hacer trampas, The Bloodline se involucraría y entonces Jake Paul saldría para igualar las cosas y Logan Paul saldría impulsado. La gente se enfadaría, y con los dos hermanos Paul involucrados, pasarían al bando rudo. «Tienes que volverlos rudos lo más rápido posible, porque así es como son geniales. Así lo programaría. Luego los haría campeones de duplas. Le quitaría todo el oro a Bloodline y se lo daría a los hermanos Paul, luego Bloodline lucharía por recuperarlos y construiría la rivalidad camino a WrestleMania».