Dos combates más anunciados para Crown Jewel 2022

Case o no con las historias que se cuentan, Brock Lesnar tenía que estar en la próxima gran cita de WWE sobre Arabia Saudita, Crown Jewel 2022.

Tras perder mediante trampeos contra Bobby Lashley en Royal Rumble 2022, «The Beast», aparentemente, le devolvió ya la jugada a «The All Mighty» al mes siguiente en Elimination Chamber, donde se hizo de nuevo con el Campeonato WWE. Pero se diría que para Lesnar no fue suficiente.

La semana pasada, durante Raw, «The Conqueror» apareció por primera vez sobre la programación de WWE desde su derrota en SummerSlam 2022 y dejó bastante claro que sigue teniendo entre ceja y ceja defenestrar a Lashley. Pique que se reprodujo anoche en la más reciente entrega del show rojo, con ambos finalmente teniendo que ser separados por la seguridad. Sucesos que han llevado a que se concrete un mano a mano entre los colosos para Crown Jewel 2022.

Mientras, también supimos ayer de otro choque del cartel del PPV saudí: The OC enfrentará a The Judgment Day, como consecuencia del regreso días atrás de The Good Brothers, quienes equilibraron la balanza de la rivalidad que AJ Styles mantiene con Finn Bálor y Cía.

Atractivos choques los añadidos al menú de Crown Jewel, que, no obstante, tendrá de gran estelar el duelo por el Campeonato Universal Indisputable WWE con Roman Reigns y Logan Paul de protagonistas. He aquí el listado de encuentros.

The O.C.'s @The_BigLG and @MachineGunKA say that @AJStylesOrg will recover soon enough and that #TheJudgmentDay will pay the ultimate price at #WWECrownJewel. #WWERaw pic.twitter.com/VydyoZ74oa