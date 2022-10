Karl Anderson tiene defensa en NJPW y combate en WWE el mismo día

Dos años atrás aseguró que nunca regresaría a WWE después de su abrupto despido de la empresa junto a Luke Gallows en mitad de una pandemia, pero hoy, Karl Anderson forma parte otra vez del gigante estadounidense, siendo otro de esos regresos sorpresa urdidos por Triple H desde que este tiene el control creativo del producto.

Una vuelta que de inicio chocó con la vinculación que lo une a New Japan Pro-Wrestling, pues porta actualmente el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Y es más, antes de rubricar su nueva firma con WWE, el «King of Sports» lo anunció para el evento Battle Autumn del próximo 5 de noviembre, donde tiene prevista una defensa del citado título ante Hikuleo. Encuentro que aún continúa listado en la web oficial de New Japan, pese al estatus de Superestrella WWE de Anderson.

Sin embargo, Dave Meltzer no vio entonces problema alguno, apuntando a que WWE permitiría al Good Brother cumplir con su compromiso en NJPW.

«Entonces irá y perderá el campeonato, y luego regresará».

► La imposibilidad para Karl Anderson

Se daba por hecho que WWE no programaría a Anderson para el 5 de noviembre. Pero han querido los hados que Crown Jewel también vaya a realizarse ese mismo día… y que anoche durante Raw, McMahonlandia decretara que Anderson competirá allí.

NJPW Battle Autumn tiene como sede la ciudad de Osaka, mientras que Crown Jewel discurrirá sobre Riad. Véase, pese a la diferencia horaria, sería humanamente imposible estar en ambas citas, a menos que Anderson posea un teletransportador.

WWE es la empresa que a día de hoy paga a Anderson, por lo que es de suponer que New Japan tenga que anunciar la ausencia de Anderson en Battle Autumn y deje vacante el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Conoceremos seguramente alguna novedad en los próximos días.