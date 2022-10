Los 30 minutos de vacaciones de Jon Moxley en AEW

Antes de All Out 2022 surgía un indicio que apuntaba a que Jon Moxley no ganaría el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el PPV frente a CM Punk cuando su viejo amigo Robert Anthony decía que iba a estar de vacaciones durante seis semanas después del evento. Pero finalmente no lo hizo pues el «Best in the World» se lastimó durante su combate y «MOX» tuvo que volver inmediatamente a la acción y recuperar el título. Ahora es el propio monarca quien lo cuenta en Cincy 360.

► Jon Moxley debía estar de vacaciones tras All Out

«Iba a estar fuera y fuera de la televisión durante seis semanas. No era que necesitara unas vacaciones. Me sentía bien y prendido, pero tenía que ver con lo que íbamos a hacer para una historia. Al entrar en All Out, pensé: ‘Después de superar este combate, eso es todo por un tiempo’. Luché en el combate y nos pateamos el trasero…

«Salí a fumar un cigarrillo con Eddie (Kingston) para celebrar. Esas vacaciones duraron unos 30 minutos. Cuando me acosté esa noche, estaba bastante seguro íbamos a fingir que las vacaciones nunca iban a suceder. Pero todo está bien; solo sigues los golpes«.

Se desconoce cuando Jon Moxley va a poder tomarse unas merecidas vacaciones pero si depende del retorno de CM Punk no va a ser pronto, ni por la lesión ni por la suspensión. Y tampoco tenemos ninguna información que indique que va a perder pronto el cinturón con otro luchador. Aunque esta noche lo va a exponer ante «Hangman» Adam Page en Dynamite. El ex campeón bien podría vencerlo y finalmente «MOX» alejarse unas semanas de la programación. Veremos qué sucede esta noche en el programa.

