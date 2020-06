Después de que fueran despedidos de WWE, no hay indicios de la siguiente parada en las carreras de Karl Anderson y Luke Gallows, mientras transcurren los 90 días de su cláusula de no competición, que fenecen a mediados de Julio. Si bien pueden hacerle compañía a sus ex compañeros en WWE, FTR (anteriormente conocidos como The Revival), quienes ya debutaron en AEW, el futuro de Gallows y Anderson aún es incierto, aunque se especula que podrían volver a Japón a continuar sus carreras, si es que el Covid-19 les permite desplazarse hasta allá.

► Karl Anderson no volverá a WWE

Si bien WWE despidió a un gran número de superestrellas el 15 de abril, pasado, se especula que en las próximas semanas varias de ellas vuelvan a ser recontratadas nuevamente, aunque quizás con un menor salario, como ya ocurrió con Drake Maverick, quien firmó un contrato de NXT. Al menos, tenemos la certeza de que Karl Anderson no está interesado en volver.

The Machine Gun reaccionó a un informe que dice que WWE está buscando recuperar a algunas de las superestrellas despedidas en abril. Evidentemente, Karl Anderson negó rotundamente la predicción que un fanático había realizado de que los Good Brothers volverán a la WWE. Manifestó que no está interesado en absoluto y de que podemos citarlo sin problema.

Absolutely Fucking Not.

Quote that. Dumb ass. https://t.co/STOOFTnfV1 — Karl Anderson (@MachineGunKA) June 22, 2020

- "Estoy haciendo una alocada predicción de que The Good Brothers probablemente sean recontratados por WWE dentro de las siguientes dos semanas y estarán esperando al 18 de julio para lanzar uno de los mayores giros en la lucha profesional y The OC pronto se regocijará." - "Absolutamente no. Cita eso. Cabr**."

Si bien no están luchando, pero vemos que Karl Anderson no volverá a WWE, ni tampoco parece extrañarla; seguramente no le faltará trabajo una vez que fenezca su cláusula de no competición. AEW, Impact y NJPW son posibles opciones en donde tanto él como su compañero Luke Gallows pueden aterrizar muy pronto.