Nunca estuvo cien por ciento alejada de la lucha libre debido, por ejemplo, a su podacst, The Sessions, donde de cuando en cuando ha entrevistado a luchadores o luchadoras, pero desde su salida de WWE Renee Paquette no estaba dentro de una compañía como lo está actualmente de AEW. Ya es All Elite. Ahora iremos viendo con el paso del tiempo como se desempeña y qué aporta a la organización Khan. De momento, tuvo una gran bienvenida, como era de esperar, pues dentro de su rol siempre ha sido muy querida por los fanáticos.

