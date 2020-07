En las últimas semanas, WWE ha confirmado que más de una treintena de personas ha dado positivo al COVID-19 dentro de la compañía. Según un informe reciente de Ryan Satin, se detectaron más casos positivos en una segunda ola de pruebas, incluyendo trabajadores tras bastidores y talento en el ring.

► ¿WWE congelará los contratos de las Superestrellas ausentes?

Desde que empezó la pandemia, algunas superestrellas han decidido por cuenta propia quedarse en casa. Si bien lo importante es precautelar su salud y la de sus familias lo cierto es que, como en el caso de Sami Zayn, si tuvo un efecto colateral ya que fue despojado de su Campeonato Intercontinental WWE hace varias semanas.

En relación a la situación contractual de las Superestrellas antes referidas, ¿WWE congelará los contratos de estas de la misma manera que ocurre con las Superestrellas cuando sufren una lesión?

Dave Meltzer discutió esto durante el reciente Wrestling Observer Radio. El periodista especuló que Sami Zayn podría tener congelado su contrato en este momento. No quieren molestar a Roman Reigns, por lo que es probable que el suyo no esté congelado en este momento. Kevin Owens no ha estado fuera de acción el tiempo suficiente como para que siga siendo un problema.

"Con Kevin Owens solo han pasado un par de semanas ... así que supongo que no. Pero con Sami Zayn probablemente lo será. Si es Roman Reigns, es posible que no quieran molestarlo, y de todos modos no irá a ninguna parte. Es un tipo que no va a ir a ningún lado. Pero con algunos tipos seguramente congelarán sus contratos."

Respecto a las Superestrellas antes mencionadas, el caso de Sami Zayn es una historia diferente de la situación de Roman Reigns y Kevin Owens, ya que no tiene hijos en casa, siendo ese el argumento empleado por los ex monarcas del Campeonato Universal; sin embargo, habrán otros casos que tengan diferentes particularidades.