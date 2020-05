Roman Reigns ha dado que hablar desde que decidió, a última hora, no participar en su lucha programada ante Goldberg en el WWE Performance Center para WrestleMania 36. Si bien eso fue hace poco más de un mes, en la última semana se han intensificado las teorías sobre la ausencia de Roman Reigns, que si Vince McMahon está enojado, o que si verdaderamente no lo está debido a esta situación. Lo que sí ha ocurrido, es que el "Big Dog" ha sido vetado en televisión específicamente.

► El verdadero motivo de la ausencia de Roman Reigns

Hasta ayer, no habían mayores novedades por parte de Roman Reigns, pero el ex Campeón mundial sorprendió al publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve sonriente acompañando a sus hijos en la piscina de su hogar en Tampa, Florida, a una hora de Orlando, Florida, sede del WWE Performance Center. El Big Dog solo compartió la publicación sin ningún tipo de comentario o leyenda, aunque es bueno saber que se encuentra bien.

Finalmente, Roman Reigns ha roto el silencio respecto a su ausencia. En una entrevista con TMZ, indicó que tiene ganas de volver al ring, pero no puede arriesgarse porque necesita proteger a sus hijos pequeños, que podrían verse afectados si él contrae la enfermedad.

"Acabamos de tener dos gemelos recién nacidos, gemelos. Tienen 8 semanas de edad, así que tuve que tomar una decisión por ellos".

Como informamos anteriormente, Reigns optó por no presentarse en Wrestlemania 36 en abril, debido a las preocupaciones alrededor de la pandemia de COVID-19, y que podría ocasionarle problemas severos en su salud, debido al hecho de haber batallado contra la leucemia.

"Muchas personas piensan que se basó en mi salud y en la historia de mi lucha contra la leucemia. He hablado con mis médicos y demás, estoy bien y mi sistema inmunológico es bueno. Las drogas que tomo para combatir la leucemia no atacan el sistema inmunológico".

Reigns dice que la decisión que tomó fue difícil, pero prefiere anteponer la salud de sus hijos a la de él:

"Es mi familia, son mis hijos, son mi legado. No importa lo que haga en este mundo, mis hijos serán los que representen mi nombre y lleven nuestro nombre en el futuro. Así que tuve que tomar esa decisión por ellos, para protegerlos de ser tan jóvenes".

El luchador de 34 años dice que extraña la lucha libre, pero ratifica que su compromiso con su familia y con sus fanáticos es el de cuidarlos:

"Quiero estar allí, quiero volver al trabajo, quiero volver a la normalidad, pero siento que tengo una obligación no solo con mi familia y conmigo mismo, sino también con mi comunidad. Además, debemos dar el ejemplo porque al final del día, podemos hacer muchas cosas diferentes y decir muchas cosas diferentes, pero es a través de nuestras acciones lo que realmente dice mucho. Eso es lo que estoy tratando de hacer".

Reigns dice que no está seguro de cuándo volverá al ring, pero por ahora está enfocado en sus hijos.

En un dato no menor, a pesar del "veto" sobre Roman Reigns en televisión, el Big Dog sí aparece en la serie de WWE Network "The Last Ride", que relata la carrera legendaria de The Undertaker en la lucha libre. Recordemos que Reigns derrotó al Hombre Muerto en Wrestlemania 33 en el 2017.