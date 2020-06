Covid-19 en WWE: Kevin Owens envía un fuerte mensaje

Kevin Owens es uno de los luchadores de la empresa McMahon que decidieron alejarse temporalmente debido al riesgo de contagio de covid-19 en WWE. Al igual que en su momento lo hizo Roman Reigns y posteriormente Sami Zayn, Owens sabe que no vale la pena exponerse, pues está en juego no sólo la salud propia, sino la de la familia.

Owens habló al respecto a través de un video en su cuenta de Twitter.

"Hace poco más de un mes, mi esposa perdió a su abuelo debido a covid-19, y fue terrible ver que sucediera. Era un hombre dulce y amable, y aunque era ya mayor, sentimos que nos fue arrebatado muy pronto, porque de no ser por ese virus, aún estaría aquí.

"Verla pasar por eso, ver a su familia pasar por eso, fue algo muy triste. Tuvimos que presenciar su funeral a través de Zoom y nos dimos cuenta de cómo eso afectó a su madre, mi suegra, que ni siquiera pudo darle un adiós apropiado. Fue realmente terrible.

"Y esa historia es sólo una entre miles. Miles de personas han perdido a sus seres amados de una forma realmente trágica, experimentando un dolor intenso que pudo evitarse. Hoy es el cumpleaños de mi suegra, así que pensé que era un buen momento para enviar este mensaje.

► Covid-19 en WWE: La importancia de las medidas de seguridad

"Por favor, su van a salir de sus casas, pónganse un cubrebocas, guarden la sana distancia. Esto no ha terminado y podemos hacer una diferencia enorme. Y si vas a decidir no tener esas precauciones, por favor, al menos ten la decencia de no menospreciar ni burlarte ni insultar a la gente que sí se cuida.

"He visto muchas de esas burlas y esos insultos últimamente, y es despreciable. El que hayas decidido confiar en ciertas fuentes de información sobre otras, no te hace más inteligente ni más calificado ni mejor que ninguno.

"Lo peor que puede suceder si usas cubrebocas y guardas tu sana distancia es nada. Lo mejor es que ayudas a salvar vidas. Y lo peor que puede suceder si te burlas de quien sí usa cubrebocas y además no lo usas y le dices a los demás que no lo usen es ayudar a que la enfermedad se expanda y las cosas empeoren.

"Si haces eso, si insultas y sobajas a las personas y los llamas ignorantes por usar cubrebocas, estás insultando y sobajando a personas que intentan hacer lo que es mejor para su comunidad. Así que intentemos recordar eso. No pensemos que somos mejor que los demás y cuidémonos unos a otros. Todos cuídense. Gracias".