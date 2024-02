WrestleMania 40: Así están los momios a dos meses

La lesión de CM Punk que no le permitirá formar parte del evento y tener por fin su primera lucha estelar, que Cody Rhodes no vaya a buscar venganza contra Roman Reigns… En estos momentos estamos hablando de WrestleManai 40 por las razones equivocadas, o en todo caso, no deseadas, inesperadas también. Incluso el regreso de The Rock y su esperadísima durante muchos años lucha con «The Tribal Chief» están siendo criticados, lo que nunca nadie hubiera imaginado.

► Momios de WrestleMania 40

Y así, en esta situación, cuando todavía faltan dos meses para «The Showcase of the Immortals», cuando aún quedan por anunciarse muchos combates, vemos cómo están los momios, de acuerdo a la información que recoge BetOnline.

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE

The Rock +100 (1/1)

Roman Reigns -140 (5/7)

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO PESADO

Cody Rhodes -700 (1/7)

Seth Rollins +400 (4/1)

CAMPEONATO FEMENIL WWE

Bayley -1000 (1/10)

IYO SKY (c) +500 (5/1)

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE

Rhea Ripley (c) -400 (1/4)

Becky Lynch +250 (5/2)

Si lo que indican estos datos se acaba cumpliendo, Roman Reigns retendrá nuevamente su título (con toda seguridad con ayuda de The Bloodline) y Rhea Ripley hará lo propio con el suyo. En cambio, tanto Cody Rhodes como Bayley saldrán como nuevos monarcas. La verdad es que serían resultados totalmente obvios. No habría ninguna sorpresa en ellos. De todas maneras, veremos qué sucede en los próximos dos meses y cómo acaba siendo el cartel de luchas de las dos noches de WrestleMania.

Mientras tanto, el enfado por The Rock vs. Roman Reigns continúa, como vimos anoche en WWE Live.