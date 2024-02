WWE estuvo el 3 de febrero de 2024 celebrando un House Show en la arena Knoxville Civic Coliseum en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

Hey !

Surprise #WWEKnoxville 🫶

Can’t wait to see you all tonight! pic.twitter.com/5mtreAS0At — ZV (@ZelinaVegaWWE) February 3, 2024

► WWE Live Road To WrestleMania (3/2)

Como de costumbre, vamos primero con los resultados de los distintos combates que se dieron en la velada.

LA Knight derrota a Jimmy Uso (con Solo Sikoa)

a Jimmy Uso (con Solo Sikoa) AJ Styles derrota a Austin Theory

a Austin Theory Shayna Baszler y Zoey Stark derrotan a Ivy Nile y Maxxine Dupri

a Ivy Nile y Maxxine Dupri Omos (con MVP) derrota a Akira Tozawa

a Akira Tozawa #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) derrotan a Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser)

a Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser) Bianca Belair, Shotzi y Zelina Vega derrotan a Damage CTRL (Asuka, IYO SKY y Kairi Sane)

a Damage CTRL (Asuka, IYO SKY y Kairi Sane) Ricochet derrota a Jinder Mahal

a Jinder Mahal CAMPEONATO INTERCONTINENTAL : Gunther (c) derrota a Chad Gable

: Gunther (c) derrota a Chad Gable Street Fight: Cody Rhodes vence a Shinsuke Nakamura

Y a continuación vemos unas cuantas imágenes de los mismos, así como otros momentos que las Superestrellas compartieron con los fans:

Gunther vs Chad gable ic title match #WWEKnoxville pic.twitter.com/CwSU4jGkpt — MrCollins (@hcollins121416) February 4, 2024

Un detalle a tener en cuenta del evento es que los fanáticos presentes en la arena abuchearon tremendamente la promoción que WWE hizo de la futura lucha de Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania 40:

Dentro de unas horas WWE va a realizar otro House Show del que también estaremos dando cuenta en SÚPER LUCHAS. De la misma manera, esta próxima tarde/noche será el turno del primer Premium Live Event de NXT en 2024, Vengeance Day. No te pierdas la cobertura en la que estaremos contando el minuto a minuto de todo lo que pase con Ilja Dragunov y el Campeonato NXT, Lyra Valkyria y el Campeonato Femenil NXT o la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic.