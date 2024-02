Muchos fans de WWE están enojados por Cody Rhodes

Durante el episodio de WWE SmackDown del 2 de febrero de 2024 se esperaba que tanto Cody Rhodes como Bayley eligieran a su oponente en WrestleMania 40 después de ganar ambos sus respectivos Royal Rumble. «The Role Model» acabó señalando a IYO SKY, la Campeona WWE, descubriendo a todos que en realidad sabe japonés y entendía cuando la monarca, Asuka y Kairi Sane se burlaban de ella; también la atacaron, aunque la retadora al título pudo revolverse. En cambio, «The American Nightmare» confirmó que no apuntará a Roman Reigns, el Campeón Universal Indiscutible, de hecho, «dejó su lugar» a The Rock.

► Cody Rhodes no, The Rock sí

En un primer momento, en pleno programa, los fanáticos se enfocaron más en su alegría por una nueva visita de «The Great One» así como su cara a cara con «The Tribal Chief», pero posteriormente se han hecho más fuertes las críticas negativas, la molestia, porque esté pasando por encima de Cody Rhodes. Podemos verlo en el video dedicado al segmento en YouTube con comentarios como los siguientes (además de que tiene más del triple de «no me gusta» que de «me gusta»):

«Me sentí tan fuera de lugar cuando Cody dejó el ring. Ganas el Rumble, casi vences a Roman el año pasado, quieres el título para tu padre… ¿pero se lo das a The Rock? Triste».

«La historia de Rhodes es una combinación de la historia de Cena en WM 29 y la de Bryan en WM30, ganó el Rumble, casi vence a Reigns en WM 39, quiere quitarle el título, podría haber tenido el mismo triunfo que tuvo Bryan en WM30, pero simplemente lo obligaron a sacrificar toda su historia por un trabajador a tiempo parcial de 50 años que regresa a la WWE solo cuando necesita dinero extra, esto es un escupitajo en la cara del universo».

«The Rock ha vivido lo suficiente para verse convertido en el villano (hace referencia a una frase del Joker)».

«Esto es muy desalentador y el hecho de que los informes digan que Rock presionó para este combate lo hace aún más repugnante».

Y lo vemos también en las respuestas a Triple H en sus recientes publicacions en X:

«J*DISTE A CODY».

«Haz lo correcto, Hunter».

«Haz lo correcto, Hunter».

«No nos importa, queremos a Cody».

«No nos importa, queremos a Cody».

«Una programación terrible».

«Una programación terrible».

«Tu primer error desde que asumiste, HHH. (Por supuesto, estoy hablando de Cody entregándoselo a The Rock) todos estamos confundidos.».

«Tu primer error desde que asumiste, HHH. (Por supuesto, estoy hablando de Cody entregándoselo a The Rock) todos estamos confundidos.».

O la del mismo segmento:

«¿Entonces de qué sirve que Cody ganara el Royal Rumble?».

«¿Entonces de qué sirve que Cody ganara el Royal Rumble?».

«Imagina enterrar a tu mayor héroe actual solo para que un hombre de 55 años regrese y eleve a Roman.»

«Imagina enterrar a tu mayor héroe actual solo para que un hombre de 55 años regrese y eleve a Roman.»

«SACA A THE ROCK DE MI PANTALLA, NECESITO A CODY CONTRA ROMAN EN WRESTLEMANIA, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?».

«SACA A THE ROCK DE MI PANTALLA, NECESITO A CODY CONTRA ROMAN EN WRESTLEMANIA, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?».

«Los asistentes al Rumble fueron estafados».

«Los asistentes al Rumble fueron estafados».