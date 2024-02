Antes de luchar en WrestleMania 40, Roman Reigns y The Rock tendrán un faceoff en la conferencia de prensa previa al evento. WWE acaba de anunciarlo oficialmente en sus plataformas mientras los fanáticos critican que Cody Rhodes no sea quien vaya a batallar por el Campeonato Universal Indiscutible.

.@TheRock and @WWERomanReigns are set for an iconic face-off at The #WrestleMania XL Kickoff, streaming live from @TMobileArena on Feb. 8 at 4pm PT across WWE social platforms and @peacock!https://t.co/GFRRsiFNWC pic.twitter.com/hJoODwONdv

— WWE (@WWE) February 3, 2024