En el reciente Friday Night SmackDown, tuvimos el segmento protagonizado por Cody Rhodes y Roman Reigns, en primera instancia, en el que «The American Nightmare» le hizo saber al «Tribal Chief» que el Campeonato Universal Indisputable WWE sigue siendo su objetivo; no obstante, de manera sorprendente cedió entonces su lugar en el estelar de WrestleMania 40 a The Rock, cuya aparición echó abajo la arena, y dijo que próximamente tendrá su revancha contra Reigns. Así, WWE aún no lo ha hecho oficial todavía.

► Universo WWE muestra su desaprobación en YouTube

Lo que parecía un momento de júbilo por parte de los fanáticos cuando vieron a «The Great One» llegar al ring, tras la conclusión del programa se convirtió en enojo y reclamos hacia Triple H y WWE por la forma en cómo Cody Rhodes tuvo que «renunciar momentáneamente» a completar su historia, tanto en redes sociales como en los comentarios consignados en el reciente video de YouTube, que publicó WWE con todo el segmento final de SmackDown.

En un dato no menor, WrestleOps publicó en su cuenta de Twitter que el reciente video de WWE cuenta con la mayor cantidad de «me gusta» o reacciones negativas en la historia de la compañía. De hecho, ahora supera los dos millones de vistas y cuenta con más de 200 mil reacciones negativas, superando en cuatro veces la cantidad de reacciones positivas al video.

«El segmento de Rock y Roman Reigns del SmackDown de anoche es ahora oficialmente el video de YouTube que menos me gusta de todos los tiempos con más de 200 mil no me gusta en menos de 9 horas. En 9 horas: 1,6 millones de visitas. 57 mil Me gusta. Más de 200 mil con No me gusta.»

Sin duda, este fue un giro importante en los acontecimientos de cara al estelar de WrestleMania 40, y los fanáticos ya se han hecho sentir. ¿Hará WWE oídos sordos a este aparente reclamo?