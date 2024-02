En el cierre del reciente Friday Night SmackDown, tuvimos el segmento protagonizado por Cody Rhodes y Roman Reigns, en primera instancia, en el que The American Nightmare le hizo saber al Tribal Chief que el Campeonato Universal Indisputable WWE sigue siendo su objetivo; no obstante, de manera sorprendente cedió entonces su lugar en el estelar de WrestleMania 40 a The Rock, y dijo que su revancha contra Reigns será en otra ocasión. Sin embargo, esto generó gran rechazo en el Universo WWE, que lo hizo saber en redes sociales en cuestión de horas.

► #WeWantCody es tendencia número uno en X

Las redes sociales ardieron este sábado tras el «desplante» ocurrido en SmackDown. Con Cody Rhodes sin la aparente posibilidad de culminar su historia en WrestleMania 40, el Universo WWE se ha enfrascado en una especie de campaña, al puro estilo de lo ocurrido hace diez años con Daniel Bryan, para poder intentar que la compañía recule y lo ponga de nuevo en el estelar contra Reigns.

Precisamente, poco a poco durante la tarde de este sábado el hashtag #WeWantCody fue tendencia en Twitter, e incluso fue la tendencia número uno en los Estados Unidos. Sean Ross Sapp compartió la evidencia de aquello en su cuenta.

Por si fuera poco, otro que se ha sumado a la tendencia (no sabemos si en serio o en broma) fue Logan Paul, quien más allá de ser una Superestrella de la WWE y actual Campeón de los Estados Unidos, es una de las personas con mayor número de seguidores en sus redes sociales, y en su cuenta de Twitter (que tiene más de 6.8 millones de seguidores) específicamente publicó su mensaje de «Queremos a Cody». Por lo tanto, es un mensaje que no va a pasar desapercibido.

We want Cody. — Logan Paul (@LoganPaul) February 4, 2024

Habrá que ver en qué concluye esta historia, pero ciertamente el Universo WWE está empezando a hacer su parte.