Bayley fue la ganadora de la lucha de 30 mujeres de Royal Rumble 2024. Fue la tercera en entrar al cuadrilátero y estuvo sobre él un total de 1:03:03, el mayor tiempo de todas las participantes, y consiguió eliminar a un total de 7 de ellas, la segunda mejor marca después de la de Nia Jax, que sacó a 8 luchadoras del ring. Ahora, «The Role Model» se encamina a WrestleMania 40 a destronar a su hasta ahora amiga IYO SKY como Campeona WWE después de elegirla en SmackDown esta semana.

► Eliminación favorita de Bayley

Pero volvamos al Royal Rumble para conocer cuál fue la eliminación favorita de las siete que logró Bayley. Ellas fueron: Candice LeRae, Indi Hartwell, Bianca Belair, Tegan Nox, Maxxine Dupri, Tiffany Stratton y Liv Morgan. ¿Quizá fue esta última porque supuso su victoria así como arruinar el gran regreso de la exCampeona SmackDown? ¿Puede que la anterior porque es la nueva estrella del elenco principal y una exCampeona NXT? No. La preferida de «The Role Model» fue «The EST of the WWE».

«La más gratificante fue la de Bianca Belair. Ella había tenido mi número durante los últimos tres años y finalmente pude aplastar sus sueños, tal como ella ha estado haciendo con los míos. Y honestamente, ni siquiera eso fue suficiente. Pobre Tiffany [Stratton] hizo lo que pudo [al intentar eliminar a Bianca tirando de su trenza]. Quiero decir, yo habría hecho lo mismo, pero probablemente esa fue la más satisfactorio de todas.»

Veremos si Bayley también consigue vencer a IYO SKY por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 40 el sábado 6 de abril o el domingo 7 de abril, todavía no se ha anunciado qué noche se disputará este combate, en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.