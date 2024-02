The Rock cree haber salvado WrestleMania 40

Con más de 200 mil «dislikes», por unos 75 mil «likes», en poco más de 12 horas, el vídeo del canal de YouTube de WWE que recoge el segmento donde Cody Rhodes «cede» su lugar a The Rock como rival de Roman Reigns para WrestleMania 40 se ha convertido oficialmente en el más criticado de la historia de la empresa.

Algunos tienen aún el pequeño hilo de esperanza de que como WWE no ha hecho oficial el choque, si bien ha anunciado un careo de WrestleMania 40 en la conferencia de prensa el próximo jueves, finalmente sea Rhodes quien acabe su historia ante Reigns. Pero todo indica que «The American Nightmare» no podrá hacerlo. Al menos no en «The Showcase of the Inmortals».

► The Rock, el « Second City Savior»

Tras conocerse que este vilipendiado Roman Reigns vs. The Rock es fruto de un cambio de planes a última hora propiciado por el escándalo de Vince McMahon y las bajas de CM Punk y Brock Lesnar, ahora Mike Johnson de PWInsider ofrece ciertos detalles adicionales, cuanto menos curiosos, al tiempo que elabora un interesante paralelismo.

«[…] Aunque WWE ha estado construyendo con astucia una revancha Cody Rhodes vs. Roman Reigns, algunas fuentes creen que Johnson lo hizo, como una fuente declaró, para ‘salvar WrestleMania’ después de que CM Punk y Brock Lesnar, por varias razones, fueron sacados de los planes para el mayor fin de semana del año […] Es muy posible que sin importar quién se lesionara, Cody vs. Reigns no habría tenido lugar porque The Rock estaba de vuelta y los miembros más importantes de la directiva iban a aceptar las ideas de Dwayne Johnson […] «Una fuente comparó los intentos de Johnson con los de tomar el control creativo de la franquicia de películas de DC, señalando que llegó de inicio como un actor que quería interpretar a Black Adam, pero para cuando el proyecto terminó, había cambiado los planes originales de ser el rival de Shazam!, para a cambio presionar para que Adam tuviera su propia película y así acabara enfrentándose a Superman, e incluso convencer a los ejecutivos de aprobar sus ideas. El plan a largo plazo de Johnson era hacerse con el control de la franquicia de DC, pero falló en su intento cuando Warner Bros. Discovery le dio esa potestad a James Gunn y Peter Saffron. «Pero en WWE, no hay nadie que cuanto menos tenga en cuenta las ideas de Dwayne Johnson […] Han contado a PWInsider.com que esto no se hizo para sacar con malicia a Cody del estelar, sino que Johnson era la mejor idea para generar dinero y respetar su nueva posición con la socia de la compañía. Fue un movimiento estratégico para darle más poder a Johnson en general y mostrar fe a Endeavor en su involucración y que incluso Paul Leveque, quien ha hecho un trabajo admirable como jefe creativo, ‘perdería esa lucha de poder con Johnson ahora mismo’, como una fuente expuso […]»