Así despidió WWE a María y Mike Kanellis en 2020

Mike Bennett y María Kanellis trabajaron por última vez en la WWE de 2017 a 2020. No tuvieron demasiado éxito, pese a que la compañía les dio la oportunidad de presentarse juntos como una nueva pareja mixta de heels, así como rivalizaron con Seth Rollins y Becky Lynch.

Pero el luchador acabó solicitando la rescisión de su contrato. Antes de que ambos fueran despedidos y volvieran a la escena independiente. En la actualidad, él es uno de los Campeones Mundiales de Parejas ROH y trabaja en AEW mientras que ella lo acompaña ocasionalmente como mánager de The Kingdom al tiempo que conduce la promoción Women’s Wrestling Army.

Y desde el presente, María Kanellis comparte cómo WWE les comunicó su despido. No fue el momento más adecuado ya que ella se encontraba en pleno embarazo y además el mundo estaba enfrentando al covid-19, pero eso fue lo que ocurrió.

My son turns four today. In 2020, at 9 weeks postpartum Mark Carano called my husband to tell him he was being released, then asked is your wife with you. So, he could just hand the phone to me. Mike said you can call her. Mark proceeded to call me. I was on my way back from my… pic.twitter.com/ayMYgG458q

— MariaKanellisBennett (@MariaLKanellis) February 3, 2024