The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania: Ganadores y perdedores

En el cierre del reciente Friday Night SmackDown, tuvimos el segmento protagonizado por Cody Rhodes y Roman Reigns, en primera instancia, en el que The American Nightmare le hizo saber al Tribal Chief que el Campeonato Universal Indisputable WWE sigue siendo su objetivo; no obstante, de manera sorprendente cedió entonces su lugar en el estelar de WrestleMania 40 a The Rock, y dijo que próximamente tendrá su revancha contra Reigns. Sin embargo, esto generó gran rechazo en el Universo WWE, que lo hizo saber en redes sociales en cuestión de horas.

Evidentemente, pendientes de una confirmación oficial del cartel de WrestleMania 40, todo apunta a que veremos el combate tan esperado entre Roman Reigns y The Rock, mientras que Cody Rhodes se «conformaría» con enfrentarse (por el derecho adquirido al ganar Royal Rumble) ante Seth Rollins, quien le pidió que así fuera, durante toda esta semana.

En todo caso, este repentino cambio ha generado un efecto dominó no solo en el Universo WWE, sino también en el entorno al interior de la compañía, y establecemos aquí un breve análisis de los ganadores y perdedores con esta decisión.

► Ganador: The Rock

Sin duda, el más beneficiado con esta decisión. A sus 51 años de edad, y con algo de espacio en su ocupada agenda, encontró el hueco ideal y (probablemente) haciendo uso de su poder como directivo de TKO, logró insertarse en la Vitrina de los Inmortales, y finalmente puede tener el combate que se había intentado tener desde hace algunos años.

► Ganador: TKO

Aunque al público no le guste, este combate es mucho más mediático que el de Roman Reigns vs. Cody Rhodes, y tiene el potencial para ser el de mayor concurrencia de público, así como el más visto en todas las plataformas disponibles (WWE Network y Peacock). Así sea que la gente quiera mostrar su desaprobación, no hay duda de que Dwayne «The Rock» Johnson es alguien muy querido por el Universo WWE en líneas generales, y evidentemente es un imán de taquilla a donde quiera que vaya, a lo cual hay que sumarle la venta en la nueva mercancía que pueda salir de esto. El impacto económico que pueda percibir TKO de todo esto puede ser enorme.

► Ganador: Seth Rollins

Guste o no, Seth Rollins tendrá el rival que ha pedido en televisión tras la baja de CM Punk por lesión, siendo este último el que estaba proyectado para hacerlo. Además, está bastante claro que ni siquiera requiere de mayor construcción para poder intentar venderse ese combate: ganador del Royal Rumble contra el Campeón Mundial, y es justo lo que el Visionario necesita, considerando que también está padeciendo una lesión.

► Ganador: Roman Reigns

Si Reigns luchaba contra Cody Rhodes, existía una alta probabilidad de que su reinado culminara en WrestleMania, considerando que WWE no iba a tropezar dos veces con la misma piedra. Ahora, con The Rock como su potencial rival, esta lucha no requeriría de un título de por medio, sino más bien por el honor de demostrar quién es el verdadero jefe de la mesa. Dicho esto, el reinado de Reigns se extenderá más allá de lo que suceda en WrestleMania, y automáticamente se convierte en una amenaza al récord de 1474 días impuesto por Hulk Hogan.

► Perdedor: Cody Rhodes

Obviamente, el más afectado. Se decidió que sacrifique su momento WrestleMania para darle paso a The Rock, ya que muchos (probablemente él incluido) pensaban que este 7 de abril podía terminar su historia, en frente de más de 80 mil fanáticos, y tendrá que conformarse con esperar. ¿Por qué? Si bien no ha perdido la oportunidad de ceñirse el oro, públicamente dijo que su historia «termina quitándole todo a Roman Reigns», y esto ya no sucedería en el magno evento; además, el enfrentarse a Seth Rollins no le garantiza el título, y mucho menos con Damian Priest como una amenaza creíble portando el maletín de Money in the Bank.

► Perdedor: Drew McIntyre

Otro de los afectados de manera indirecta. Si bien ya ha perdido en dos ocasiones contra Seth Rollins, su personalidad ruda está evolucionando más y más, y de manera favorable. Lastimó a CM Punk en Royal Rumble y podía aprovecharse de lo mismo con Seth Rollins en WrestleMania (entrando como posible reemplazo de Punk) y por fin ganar el título máximo en frente de los fanáticos, pero con este cambio, quedaría fuera de toda contienda y ahora, lo máximo a lo que podría aspirar el escocés sería a un nuevo combate contra Gunther por el Campeonato Intercontinental, lo cual carecería de todo sentido. Evidentemente, la incertidumbre en torno a la finalización de su contrato podría haber sido un factor que WWE pudo haber tomado en cuenta.

► Perdedor: Damian Priest

A priori, es otro de los perjudicados, ya que seguramente no va a intervenir en el combate de Roman Reigns vs. The Rock (si no se lo permiten a Cody, menos a Priest), y podría generar el rechazo general del público si se mete en el otro combate titular de WrestleMania; sin embargo, es el único de los casos en el que esta «derrota» puede convertirse en un potencial «triunfo» para Priest, porque tendría el escenario propicio para salir como Campeón en el evento grande, dejándole a Cody Rhodes con la fiesta armada en vano nuevamente. Es la única decisión que haría sentido esta «postergación» de la culminación de la historia de Cody.

► Perdedor: Triple H

Sea o no el responsable en esta decisión, Triple H está a la cabeza de la Dirección Creativa de WWE en este momento y todos los dardos y mensajes negativos apuntan hacia él. Triple H ayudó a construir la historia de Cody, e incluso en WrestleMania 39 pidió al Universo WWE que tengan paciencia con la misma porque se trataba de algo de largo plazo, y ahora parece que se hubieran olvidado de aquello porque evidentemente no hay un mejor lugar que WrestleMania para culminar una historia de largo plazo.

► Perdedor: Universo WWE

El público adora a The Rock, e incluso en el último WWE SmackDown lo recibió de gran manera, pero de la forma cómo se ha visto esta situación y lo mucho que invirtió WWE en la historia de Cody Rhodes (adversidades, lesiones e incluso hasta un documental) para tirarlo todo por la borda, hace evocar a lo ocurrido con CM Punk en el 2011, o incluso en la previa de WrestleMania 30 cuando el propio Universo WWE sintió que le perjudicaron a Daniel Bryan, aunque eventualmente lograron insertarlo en una triple amenaza. ¿Se repetirá la historia?