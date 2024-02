De WWE a AEW: La evolución del estilo de Brian Cage

Brian Cage ha ido cambiando su manera de luchar con los años, como él repasa recordando sus tiempos en FCW y hablando de su presente en AEW en Wilde On. Sin duda es un luchador que llama la atención, distinto, por su físico -también se dedica (o lo hacía) al culturismo, por su agilidad, y también porque lejos de quedarse en una gran empresa donde tener éxito digamos de manera exclusiva siempre ha estado viajando como independiente, triunfando en incontables sitios.

► La evolución del estilo de Brian Cage

«Además, mucha gente pensaba que yo era este luchador aéreo loco. Siempre he tenido habilidades atléticas y demás, pero en realidad hice más volteretas y trucos, por así decirlo, a medida que crecí más que cuando era más pequeño. Más o menos comencé a intentarlo. Recuerdo que hice algunas cosas en FCW cuando me ficharon cuando era más pequeño, pero solo en la colchoneta de seguridad, jugando, pero nunca lo incorporé en ninguna lucha o no mucho.

«Realmente no fue hasta 2013 o 2014 que comencé a hacer cosas así. Hubo una lucha de seis hombres donde pensé: ‘Voy a hacer un moonsault hacia afuera’ y todos dijeron: ‘¿Qué?’ Tuvo una reacción tan grande que simplemente seguí haciendo cosas y funcionaba muy bien porque soy de tamaño considerable haciéndolo.

«Luego empecé a hacerlo todo el tiempo, demasiado a menudo solo para destacar y ganar más popularidad.

«Ahora lo hago muy raramente. Creo que he hecho un total de como tres dives en mi carrera en AEW. Sé que todos saben que puedo hacerlo, pero como no lo hago casi nunca, cuando hago algo así, es como si fuera la primera vez, así que obtiene una reacción mayor«.