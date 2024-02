Finalmente, Roman Reigns y The Rock van a enfrentarse en WrestleMania 40. Para enojo de muchos fans. Entre los que está Summer Rae. La exluchadora de la WWE dedica una serie de publicaciones en X a compartir su opinión sobre la lucha.

I’m not gonna lie, I don’t like it. I want it at Wrestlemania. So maybe I’m not seeing the ‘bigger picture’ here but 😫🙄 I want that f’ing match at Mania. That’s all. The end.

If this whole plan turns out better and blows our minds then I retract this tweet…

— Summer Rae (@DanielleMoinet) February 3, 2024