Will Ospreay se coronó en 1PW All Or Nothing

Es el mejor luchador del mundo, uno de los mejores de la historia y por extensión, el mayor tesoro de la lucha libre británica. Ergo, lucía entendible que Will Ospreay resultara gran triunfador de All Or Nothing, PPV presentado anoche por One Pro Wrestling (1PW).

Tras los shows A New Twist Of Fate y No Turning Back, 1PW buscaba establecer nuevos y primeros monarcas en este renacer, y al final de la noche, sin duda se agenció importante exposición mediática con la conquista de Ospreay.

Eso sí, “The Assassin” tuvo que disputar dos encuentros durante la velada. En el primero, derrotó a Bobby Fish, ganándose un hueco en la final del particular torneo trazado por 1PW para definir al nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, donde se impuso a Lance Archer, Cara Noir y Mark Haskins bajo Fatal 4-Way.

Actualmente, se trata del único oro que porta Ospreay. Aunque el líder de United Empire buscará recuperar el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP que en Wrestle Kingdom 17 le arrebató Kenny Omega.

► Una nueva era en 1PW

Según los presentes, otro dechado de producción, este All Or Nothing, que tuvo lugar desde el Doncaster Dome de Doncaster (Inglaterra), dejó los siguientes resultados.

[Amir Jordan y Will Kross derrotaron a Myles Kayman y Vusyk en el pre-show]