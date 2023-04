Will Ospreay: “All In es de AEW, pero espero…”

«Soy un tipo que le gusta dejarse caer por los sitios. Todo el amor del mundo para ellos, son un equipo genial. Espero que haya una oportunidad como uno de los tipos que ondea la bandera de Reino Unido allá por donde va. Hacer eso haría que mi padre se sintiera orgulloso». Esto decía Will Ospreay hace menos de dos semanas sobre AEW All In. Poco antes de que Dave Meltzer propusiera que entonces tenga la trilogía con Kenny Omega: «Diría que si van a hacer esto, yo haría que Omega ganase otra vez en Forbidden Door y guardaría la victoria de Ospreay para Wembley. Puedo imaginarme a Kenny Omega y Will Ospreay en Wembley, con Will Ospreay finalmente teniendo su victoria sobre Omega. No estoy seguro si es el plan de AEW y NJPW, pero la historia se escribe sola».

> Will Ospreay presiona para estar en All In

Ahora continuamos con el luchador pues ha hablado nuevamente del evento pay-per-view que se celebrará en Londres el 27 de agosto. Esto después de haberse confirmado que está recuperado de su última lesión y de que vaya a volver a los encordados en 1PW All Or Nothing. Y es que -de nuevo en Dark Puroresu Flowsion– recientemente mostró las ganas que tiene de participar en el show del Estadio de Wembley. Entiende que pertenece a AEW, por lo que los luchadores de esta compañía deberían tener preferencia, no obstante, no oculta su deseo de estar allí.

“Obviamente, este es un evento de AEW. La prioridad debería ser su talento, pero espero que se trate de variedad porque creo que si tienes un dedo en un montón de pasteles, estás llegando a todos los mercados de fanáticos de la lucha libre y llevándolos a Wembley“.

Quizá no sea otro Forbidden Door, para eso ya está la segunda edición de este mismo evento que se llevará a cabo el 25 de junio, pero con toda seguridad AEW buscará presentar el mejor de los carteles trayendo a quienes consideren adecuado de otros sitios; además, Will Ospreay ya ha tenido sus experiencias All Elite.

¿Qué lucha te gustaría ver de Will Ospreay en All In?