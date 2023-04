Cartel de PROGRESS Chapter 151: Heavy Metal

El humilde autor que aquí escribe echaba de menos una rivalidad tan bien contada en la escena independiente. Esta, con Spike Trivet y Cara Noir de protagonistas, podría considerarse la mejor desde la trazada por Jordan Devlin (hoy JD McDonagh) y David Starr, cuya apoteósico final se dio en el show del quinto aniversario de OTT mediante un duelo memorable.

Y no caigo en hipérboles cuando digo que, si bien no congregarán a tanto público, hoy Spike Trivet y Cara Noir, en PROGRESS Chapter 151: Heavy Metal, si están a la altura de todo lo hecho anteriormente, escribirán sus nombres con letras de oro en los libros de historia de la lucha británica. Esa importancia de los finales es una máxima también entre las doce cuerdas, y PROGRESS prepara algo grande.

Nunca antes programado, un duelo por el máximo título varonil dentro de una jaula de acero supondrá ese “acto final”. Así, en tales términos, lo vende PROGRESS, luego de que en Chapter 150, el pasado 26 de febrero, Tom Dawkins recuperara su personaje de Cara Noir. Evidencia del aire dramatúrgico que destila toda esta historia.

A las 3:00 PM GMT+1, al amparo del Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), PROGRESS presentará Chapter 151: Heavy Metal, con el siguiente cartel.

Two Birds, One Cage…

Spike Trivet is defending the PROGRESS Wrestling World Championship against Cara Noir in the first ever Steel Cage Match.

Who will be victorious for #TheLastAct?#HEAVYMETAL #PROGRESSWrestling pic.twitter.com/tfmb4aOOzE

— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 22, 2023