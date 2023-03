Ahora que en breve debería anunciarse el relanzamiento de NXT UK bajo la denominación de NXT Europe, no me extrañaría que WWE haya puesto sus miradas sobre Sunshine Machine, pues Chuck Mambo y TK Cooper encajarían como primeros monarcas de la nueva marca europea.

Pero eso supondría que Sunshine Machine no vuelvan a competir para PROGRESS ni RevPro, promotoras donde son campeones de duplas y han dejado por el camino choques memorables contra Greedy Souls, Smokin’ Aces o Lykos Gym.

Con tal estatus, Mambo y Cooper fueron las estrellas invitadas que más brillaron durante House Of Lucha XV, el último evento hasta ahora celebrado por LuchaLibre Barcelona, el pasado 18 de marzo. Sobre todo, después de que Michael Oku, programado para defender el magno cetro individual de la empresa ante Pol Badía, no pudiera acudir a la cita.

Sunshine Machine fueron allí contra los campeones locales, Barcelona Blacklist, con casi todo en juego. Mientras los españoles pusieron sobre la mesa el título de duplas de LuchaLibre Barcelona, los británicos se jugaron sus correas de PROGRESS.

Se trataba de la primera vez que un título de PROGRESS era defendido en un show de LuchaLibre Barcelona, marcando el presumible inicio de un “crossover” entre la casa británica y la española. Aunque finalmente, ningún campeonato cambió de manos.

He aquí los resultados completos de House Of Lucha XV, celebrado desde la escuela que LuchaLibre Barcelona posee en la ciudad condal.

12th defence. ✅

288 days. ✅

Cut a whole promo in Spanish, señora Henshall if you're out there I hope you're proud! 🥹

And wildly enough the LLB fans were so kind to throw money in the ring after the match!? 🌞🤖🏆🇪🇸 pic.twitter.com/OuqwlSXHqN