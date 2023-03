Ya veníamos diciendo que la nómina de integrantes del Salón de la Fama de WWE del 2023 lucía interesante. Y es que si primero anunciaron a Rey Mysterio y después a The Great Muta, ahora hay inclusión póstuma, porque hablamos de Andy Kaufman.

Variety dio la primicia y WWE confirmó entonces oficialmente la entrada de Kaufman en su Olimpo particular.

BREAKING: @ndykaufman will be inducted into the #WWEHOF Class of 2023, as first reported by @Variety! pic.twitter.com/8emfaH5dhm