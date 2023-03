Bajo entrevista con Pro Wrestling NOAH el pasado enero, Sting dijo que The Great Muta es la única figura nipona que realmente ha dejado huella sobre la lucha libre estadounidense. Y sin entrar a debatir tal consideración, en cualquier caso Muta merecía ya un reconocimiento de parte de la mayor empresa luchística yanqui.

Como preveíamos, Ric Flair ha confirmado hoy durante el programa The Bump que su otrora rival será uno de los veteranos homenajeados en la próxima Ceremonia del Salón de la Fama de WWE como nuevo integrante de este Olimpo particular.

He aquí el comunicado íntegro publicado por McMahonlandia.

Rey Mysterio y The Great Muta conforman pues de momento el plantel de honrados este año. Se dice que Stacy Keibler será el siguiente nombre en anunciarse, e igualmente Batista cuenta con muchas posibilidades, luego de que la pandemia impidiera llevar a cabo la Ceremonia del Salón de la Fama de 2020.

El acto de 2023 si un grave contratiempo no lo impide, tendrá lugar el viernes 31 de marzo tras SmackDown, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California).

WWE congratulates The Great Muta on his worthy inclusion into the #WWEHOF! https://t.co/GsVC4ifKzu pic.twitter.com/9Vt8jzVEgo