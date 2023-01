Triple H ofrece novedades sobre NXT Europe

Si confiamos en el testimonio de William Regal, el cierre de NXT UK no fue algo súbito ni improvisado, pues según el veterano, WWE llevaba años pretendiendo crear algo más global: NXT Europe.

Pero es inevitable mostrar cierta suspicacia por los tiempos de dicho cierre, ya que precisamente se dio tras la evidencia de que NXT UK no estaba siendo un producto exitoso (pese a su calidad), con la consecuencia de que numerosos competidores quedaran sin empleo.

Michael Oku, talento muy consciente del impacto que tuvo NXT UK sobre la escena “indie” de las islas británicas, canalizó tal sensación bajo reciente entrevista.

«Creo que NXT UK no fue creada para ayudar, sino para dañar la escena independiente británica. Creo que la mayor evidencia es que cuando ya no había nada con lo que competir y ocurrió la pandemia y ya no les rentaba, inmediatamente se deshicieron de ella.

«Y de nuevo, digo: ‘Oh, vamos a hacer NXT Europe’. Pero vale, si vas a hacerla, ¿cuál es la explicación para que despidas a todo el elenco?’. Es lo que quiero saber […] Ofreció más dinero a los luchadores independientes. Veremos lo que hacen. A ver si se dan cuenta que Europa no es un país y que está lleno de países distintos con reglas distintas. Es intrigante».