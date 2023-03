Apuntó un servidor semanas atrás que 2023 sería el año definitivo del despegue de Ricky Knight Jr. Y aunque su progresión en PROGRESS (permítanme la facilona redundancia) está resultando prometedora, con reciente conquista del Campeonato Atlas, dentro de RevPro ha tenido menos fortuna.

El joven gladiador protagonizó un simbólico pase de antorcha allí el pasado agosto, al derrotar a Will Ospreay y hacerse con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo. Uno de los mejores y más aplaudidos cambios titulares en la historia reciente de RevPro.

Pero dicho reinado vio su fin menos de cuatro meses después. Ante su imposibilidad de defenderlo por sí mismo a causa de una lesión de muñeca, Ricky Knight Jr. quiso que su tío Zak Knight diera la cara contra Great-O-Khan, retador en el evento Uprising. Y el miembro de United Empire fue demasiado para Zak. En consecuencia, Great-O-Khan se hizo con el primer cetro individual de su carrera.

Este autor esperaba que, considerando las ediciones de 2019 y 2020, Great-O-Khan y Ricky Knight Jr. tuvieran combate en Wrestle Kingdom 17. Pero, o bien RKJ aún no se había recuperado completamente, o bien NJPW no contempló la idea.

Demasiados meses de espera mediante, por fin RevPro ha dado cuenta del estatus de su magno cetro. Great-O-Khan debutará como monarca la semana que viene en el evento Revolution Rumble. Su primer retador, Ricky Knight Jr.

Sunday March 26th

York Hall, Bethnal Green, London

Undisputed British Heavyweight Championship

Great-O-Khan (c) Vs. RKJ



