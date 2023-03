Ngannou a Usman: “Tu legado ya está consolidado”

Es posible que las cosas no hayan salido según lo planeado para Kamaru Usman en UFC 286. Sin embargo, todavía recibe el apoyo de otro ex campeón, Francis Ngannou.

Después de sufrir un nocaut en el último minuto de una pelea que estaba ganando, Usman buscó recuperar su título en una tercera pelea con Leon Edwards. Los dos se enfrentaron en el evento principal de UFC 286, en el patio trasero de Edwards, el O2 Arena en Inglaterra.

Al final, mientras lograba protegerse de otro nocaut, Kamaru Usman perdería ante Leon Edwards en su pelea decisiva. La pelea fue competitiva en todo momento, pero al final, fue la noche del inglés, ya que ganó la decisión mayoritaria contra su rival.

Obviamente, este no era el resultado que deseaba, pero Usman no se deja sufrir la derrota sin apoyo. El último ejemplo de esto provino del ex campeón de peso completo de UFC convertido en agente libre, Francis Ngannou, quien publicó en Twitter para mostrar su apoyo a su colega, recordándole a Usman que no necesita un cinturón para ser campeón.

You are a champion with or without a piece of metal my brother. Your legacy is already cemented in the history of the sport. @USMAN84kg

We are always behind you 🤴🏿🤴🏿🤴🏿🇳🇬🇨🇲 #3kings pic.twitter.com/rf0UjzrN1y

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) March 19, 2023