Esta mañana, PROGRESS Wrestling avanzó que a las 19:30 GMT daría cuenta de un gran anuncio, intuíamos relacionado con Spike Trivet, pues varios tuits adjuntaban imágenes del gladiador durante su inolvidable combate en Chapter 149 contra Tom Dawkins, donde este salió victorioso y recuperó así su personaje de Cara Noir.

El siguiente paso en esta historia era lógico. Si bien el público había quedado muy contento por conocer la vuelta de Cara Noir, el “Black Swann” y Trivet estaban destinados a verse las caras otra vez.

Una vez recobrado Cara Noir, el siguiente “checklist” en el arco de redención debía ser el Campeonato Mundial PROGRESS, como simbólico gesto que pusiera fin al rudo reinado de Spike Trivet y devolviera la luz a la promotora británica, irónicamente en tinieblas justo después de salir de una pandemia.

Y el propio Trivet, a las 19:30 GMT, fue protagonista del vídeo, dirigiéndose a Cara Noir, para revelarle que buscará demostrar definitivamente su valía ante él como líder de PROGRESS, exento de ayudas externas. Porque el próximo combate que los enfrentará discurrirá dentro de una Jaula de Acero, con el título mundial varonil sobre la mesa. “Gimmick match” nunca antes utilizado en un choque por dicho oro.

"If I can't beat Cara Noir on my own for this then I don't want it"



⛓️ FOR THE FIRST TIME EVER IN PROGRESS WRESTLING HISTORY



🥇 The PROGRESS Men's World Championship will be defended inside a steel cage.



🩸 Spike Trivet Vs Cara Noir



🗓️ April 23rd – Electric Ballroom pic.twitter.com/JFpuG1Whsf