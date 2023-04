Cierto es que AEW, ocasionalmente, comete el error de no dar debida continuidad a sus historias o a sus talentos de una semana para otra. Y los E-Drones han tirado de tal argumento con el caso de Bandido, luchador que no vemos sobre la programación de la casa Élite desde el episodio de Dynamite del pasado 18 de enero, donde enfrentó a Bryan Danielson.

Pero Bandido no sería un ejemplo válido aquí. Al menos, no rotundamente. Tony Khan, el pasado mes, reveló que Bandido llevaba algún tiempo lidiando con problemas de visado, pero estos ya habían quedado resueltos. Y en reciente “Daily Update”, F4WOnline, confirmó lo expuesto por Khan.

Y digo que no se trata de algo rotundo porque mientras tanto, Bandido disputó un combate en suelo estadounidense, durante el evento Eye For An Eye de GCW, donde luchó contra Gringo Loco.

Y con este aparente contratiempo despejado, el azteca volverá el próximo miércoles a las pantallas en Dynamite, obteniendo la que supone su primera oportunidad por un título Élite desde que guarda vinculación con la empresa. El monarca a destronar: Orange Cassidy, quien porta el Campeonato Internacional AEW desde octubre del 2022.

This Wednesday, 4/26

Wednesday Night #AEWDynamite

LIVE on TBS at 8pm ET/7pm CT



AEW International Title@orangecassidy vs @bandidowrestler



Orange Cassidy has won 19 straight title defenses, but standing in the way of 20 is the highly anticipated return of Bandido THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/Zn9e9scIbW