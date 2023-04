Entre todos los problemas que se reportaron en el último año dentro del seno de AEW, el que mayor cantidad de titulares acaparó fue aquella trifulca protagonizada por CM Punk, Ace Steel, Kenny Omega, The Young Bucks y hasta Larry, el perro del “Best in the World”.

Recordando una “story” que Punk publicó el pasado febrero, este estaría dispuesto a enterrar el hacha de guerra y trabajar otra vez con The Young Bucks en pos del espectáculo, pero parece que Nick y Matt Jackson no quieren ver al ex-WWE ni en pintura.

Así que para evitar que Punk y los Bucks vuelvan a cruzarse en vestidores, AEW hará uso de Collision, su presumible nuevo programa, donde el “Best in the World” ejercería como principal figura. Eso sí, con una reunión pendiente entre Punk y Chris Jericho, cual representante del “Team Elite”, ante la que muchos se muestran suspicaces.

► AEW ya no es un paraíso

En la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Garrett Gonzales comentaron dichas informaciones sobre el devenir de Punk y su relación con buena parte del elenco de AEW. Y quiero recoger seguidamente lo expuesto por Meltzer.

«Conozco a gente en la compañía… El ánimo de la gente que conozco allí que no son las personas que acabamos de mencionar, es un poco en plan, ‘¿Cuándo ocurrirá la próxima explosión? Sabemos que va a ocurrir, simplemente no sabemos cuándo’. «Se piensa, por supuesto, en si Punk responderá a las expectativas. Si Punk está a la altura de los números que hizo al principio cuando llegó… Pero no sabemos si eso sucederá. No podemos asegurar que no vaya a ocurrir».

Punk conserva bastante renombre, de ahí que Warner Bros. Discovery requiriera de la implicación de AEW para dar luz verde a Collision. Pero considerarlo un verdadero movilizador de ratings es otro cantar, pues desde su fichaje, la casa Élite no ha logrado dar ese salto de mediaticidad que la lleve a competir con Raw y SmackDown en términos televisivos. Veremos, primeramente, cuántos espectadores consigue convocar Collision.

Los conflictos fuera del “kayfabe” se han demostrado más dañinos que beneficiosos, cuando hubo un punto en que se pensó podían ser una desesperada estrategia de AEW. Pero tal vez aquella pelea Punk vs. Elite y sus secuelas aún vigentes sirvieran al chicagüense para mantenerse en boga.