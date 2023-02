Deshacerse del fichaje más sonado de la historia de tu empresa no debe ser fácil. Tony Khan se encuentra en tal tesitura, pues hace tres semanas supimos que AEW ni siquiera se planteaba la posibilidad de despedir a CM Punk, pese a la aparente disposición de este por dejar atrás la casa Élite; sabiendo, entre otras cosas, que su vestidor cuenta con la promesa de Chris Jericho de no dejarlo volver.

Sin embargo, se diría que el escenario ha variado ligeramente. Porque esta semana, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer no descartó que Punk reaparezca por AEW.

«Echan muy en falta un técnico favorito del público en esa posición. Tuvieron la oportunidad con MJF, obviamente, e hicieron esa traición. Y MJF estuvo genial como rudo esta noche [por el más reciente Dynamite], pero no tienen a ‘el tipo’. «Punk no va a serlo. Sé que algunos dirán: ‘Bueno, Punk volverá…’ Punk tal vez vuelva. Estará disponible para volver si quieren usarlo dentro de unos meses. No es algo muy lejano. Y por supuesto, si traen de vuelta a Punk, eso abre la puerta a muchos otros problemas de lo que podemos hablar otro día».

► El tramposo perdón

Ya saben que desde aquel infame incidente en las postrimerías de All Out 2022, Punk no ha concedido entrevista alguna. Así que únicamente hemos podido saber de sus presuntas intenciones vía redes sociales. Véase, por ejemplo, cuando las pasadas navidades respondió con un “duh” a la petición de Dax Harwood de que él y The Elite fumaran la pipa de la paz.

Y en las últimas horas tenemos aparente muestra de postura, pues mediante Instagram Story, Punk compartió una reflexión originalmente publicada por Ice-T.

«El perdón es tramposo, porque la gente cree que si perdonas a alguien tienes que juntarte con él otra vez. He perdonado a mucha gente. Los quiero a distancia, porque es seguro para mí quererlos a distancia. Perdonar no significa que tengas que sentarte en la silla conmigo. Me hiciste mal, tío. Hiciste cosas estúpidas, tío. Jugaste sucio conmigo, tío. Me dejaste ahí, y ahora te perdono».

Juzguen ustedes mismos.