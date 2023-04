WWE realizará su Draft la semana que viene, y muchas sorpresas seguramente vendrán en el camino. No solo se trata de Superestrellas que cambian de marca o que ascienden de NXT, sino también de otras que pueden sentirse decepcionados al no ser seleccionados, sin necesariamente estar lesionados o suspendidos.

► Sheamus sintió “humillación” al ser la última selección del Draft

Hoy en día, Sheamus es uno de los mejores luchadores que tiene el elenco de SmackDown y sigue trabajando en un gran nivel. Sin embargo, llegó un momento en el que WWE casi prescinde de su enorme talento.

Durante un documental de WWE 24 sobre WrestleMania 37 en el 2021, Sheamus dijo que casi abandona la WWE durante el Draft de la WWE en el 2015. Este fue un momento difícil en su carrera, y el Celtic Warrior casi tuvo suficiente, por el hecho de considerarse “humillado” al ser relegado a una última selección.

“Llegó el draft y acababa de ser Campeón WWE hasta finales de diciembre de 2015. Y fui la última elección en el draft televisado. Estaba pensando para mí mismo como, ‘¿Cómo pasé de ‘The Guy’ a la última selección del draft?’ Pensé, ‘Esta es una caída en desgracia grave’. Estaba tan enojado, hombre, estaba listo… Me sentí como listo para caminar [fuera]. Realmente lo hice. Me sentí como, ‘¿Qué estoy haciendo? Ya no estoy disfrutando esto’”.

Por fortuna, Sheamus no renunció y todavía el Universo WWE disfruta de sus combates, pero ciertamente fue un golpe duro para él el hecho de pasar de ser Campeón WWE a una última selección del Draft en cuestión de pocos meses.

Dicho esto, ¿Qué Superestrella podría quedarse fuera del WWE Draft 2023?