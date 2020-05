Vince McMahon es el amo y señor de la lucha libre. Por eso, WWE ha sobrevivido tantos años y tantas generaciones y ha logrado convertirse en multimillonario. Cuando él siente que algo anda mal o no cuadra o no le agrada, pues lo cambiará o lo desechará. A fin de cuentas, él es la persona que tiene la última palabra y su éxito le da siempre la razón, por más que algunas personas no reciban las oportunidades que esas personas, y hasta los fans, consideran que se merecían. En esta ocasión nos enteramos de un gran cambio nuevo que dio la orden McMahon de realizar.

► Árbitros de WWE

Según relata H Jenkins de Ringside News, pudo saber que McMahon ordenó en una reunión de productores antes de WWE Raw el pasado lunes, que los árbitros deberían ser presentados con mayor autoridad en televisión. McMahon se concentró en señalar que es muy importante "la forma en que se respeta a los árbitros en el ring". Se dice que los productores estaban muy estresados por este nuevo edicto dado por el señor McMahon, quien lo realizó porque siente que los árbitros deben ser más legítimos. Esto añade H Jenkins:

"Esta nueva directiva de Vince McMahon podría ser la razón por la cual hubo tanta confusión acerca del final por descalificación de la lucha entre Seth Rollins y Murphy en contra de Rey Mysterio y Aleister Black. La regla fue explicada más tarde, pero también eso fue presentado como un ejemplo del árbitro haciendo cumplir su poder dentro del ring de WWE".

H Jenkins también señala que Vince McMahon ordenó esta semana que se eliminaran varios de los highspots, o movimientos de alto impacto, de las luchas de ahora en adelante.