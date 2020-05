Tyler Reks critica a John Cena es una frase que con toda probabilidad nuestros lectores no estarán sorprendidos de leer. No hace mucho el ex luchador desde 2014 estuvo hablando de la leyenda de WWE, aunque no por dicho camino, pero sí fue por él en el pasado, cuando habló del despido de Alex Riley. La verdad es que no faltan quienes critiquen al 16 veces Campeón Mundial pero también lo es que son muchos más quienes lo elogian.

► Tyler Reks critica a John Cena

Pero en este caso seguimos la primera vía porque Reks afirmó que Cena lo obligó a cambiar su remate en el imperio de Vince McMahon. Fueron estas sus declaraciones en una reciente entrevista que concedió al The Lewis Nicholls Show:

"¿De dónde vino nuestra mala relación?Todo comenzó cuando fui reclutado para Raw y tenía un remate que se parecía al suyo. Aparecí en Bragging Rights como rudo tomando el lugar de Kaval (Low-Ki) y después se puso engreído conmigo. "Antes del show ensayamos delante de los productores y Arn Anderson me preguntó cuál era mi remate. Le dije que usaba el Burning Hammer, que básicamente era como un Ajuste de Actitud invertido pero dándole la vuelta y acabando en DDT. No era lo mismo, personalmente, creo que era mucho mejor (risas). Goldust me dijo que lo utilizara contra él y cuando lo hice todos le preguntaron si estaba bien. Él dijo que sí y alguien, no recuerdo quien, dijo que a Vince le gustaba, que lo siguiera utilizando. Lo utilicé durante aproximadamente seis meses.