Lio Rush ataca a Mark Henry... Éste responde

No, Lio Rush no se ha ido nada contento de WWE. Siempre se dice que el tamaño marca enormemente la carrera de un luchador en el imperio de Vince McMahon. Que un luchador de gran talla, aunque no sea demasiado talentoso en los encordados o no tenga mucho carisma, va a tener más éxito que otro más pequeño que sí destaque en dichas otras cuestiones. No hace falta poner ejemplos, todos conocemos tantos y tantos a lo largo de la historia. Y no tenemos que mirar de forma exclusiva a esta empresa, pero sí es la que nos ocupa cuando hablamos del gladiador mencionado.

► Lio Rush ataca a Mark Henry

Por otro lado, no puede decirse que su tamaño fuera lo que marcó la carrera del "Man of the Hour" en esta compañía. Porque en realidad la misma quedó marcada más bien por su comportamiento fuera de cámaras, siendo criticado en muchas ocasiones por, entre otras cosas, faltar al respeto a los veteranos. Volvemos a entrar en este asunto una vez más, recordando que fue Mark Henry uno de los mismos que salió a la luz pública a regañar a Rush; porque quien fuera Campeón de Peso Crucero NXT ha estado haciendo algunas publicaciones en Twitter echando la vista a su vida como Superestrella.

Woke up remembering the time Mark Henry said I lied to him to his face & then continued to bury me on his podcast while telling me i need to learn how to spend my money better. Shit was crazy. Sorry man, i didn’t mean to have a wife and two kids on top of other responsibilities. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Desperté recordando la vez que Mark Henry dijo que le mentí en la cara y luego continuó enterrándome en su podcast mientras me decía que debía aprender a gastar mejor mi dinero. Qué locura fue eso. Lo siento, no quería tener una esposa y dos hijos, además de otras responsabilidades".

Shit was sad. We ALL are supposed to be looking out for each other. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Qué basura tan triste. Se suponía que unos debíamos cuidar de los otros".

Hey @TheMarkHenry , this needs to be addressed. Because you out here STILL lying on my name to this day. pic.twitter.com/J9qfNT1412 — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Oye, Mark Henry, a esto tengo que responder. Porque sigues mintiendo sobre mí".

Tired of the bullshit. If you want to talk, put me on your podcast so we can have a conversation for the world to hear. @TheMarkHenry — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Estoy cansado de tanta basura. Si quieres que hablemos, invítame a tu podcast para que podamos tener una conversación con todos escuchando".

Wrestling is supposed to be one of the most positive things in the world. But somehow, someway, some people within the business like to make it a miserable experience for others. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Se supone que la lucha libre es una de las cosas más positivas del mundo. Pero, de alguna manera, algunas personas quieren que se convierta en una experiencia miserable para los demás".

This right here...... was trash like behavior and i couldn’t believe what i was hearing. Had so much respect for him until he said this....PUBLICLY might i add. https://t.co/NwBJW5J59O — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Aquí está... Un comportamiento asqueroso que no podía creer que estuviera viendo. Tenía mucho respeto por él hasta que dijo todo esto... PÚBLICAMENTE, podría agregar".

What kind of egotistical bullshit is ...“ you’re VERY likely not going to run into anyone that knows the system like i know the system” pic.twitter.com/LlQ9aqXf0r — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 14, 2020

"Qué tipo de basura egoísta es... 'Es muy probable que no encuentres a nadie que conozca el sistema como yo'".

Y ante estas publicaciones, el miembro del Salón de la Fama de la Gran W contestó:

I don’t have to answer to anyone. I said what I said, I’ve tried to help an mentor many. I can’t make people do what I know to work. https://t.co/LfheihsWJy — TheMarkHenry (@TheMarkHenry) May 14, 2020