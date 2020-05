Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, Roman Reigns ha sido un tema de polémica dentro de WWE, a causa del señor Vince McMahon, quien en ocasiones se siente molesto de que Roman no pueda estar presente en los shows. A veces le parece la mejor decisión, y otras veces recuerda cómo le está afectando esto económicamente, y pide que no se le nombre en los shows televisivos.

► Roman Reigns no es mencionado en WWE

El reportero H Jenkins de Ringside News señala que ha podido saber que si bien Roman Reigns apareció en Money in the Bank 2020 como parte de un poster de decoración de las Titan Towers en Stamford, Connecticut, los miembros del personal evitan mencionarlo tras bambalinas. De acuerdo al reporte, su nombre no está escrito en los guiones ni en los pizarrones o carteles con información que hay dentro del WWE Performance Center.

Todo el mundo evita hablar de Roman Reigns para no ir a molestar el señor Vince McMahon, pues después de todo, McMahon tiene un carácter volátil. Y mucho menos nadie va preguntarle acerca de Roman, dado que ya está molesto y deprimido con toda esta situación de este coronavirus, el despedir tantos trabajadores y sobre todo, la bancarrota de la XFL.

Bastantes problemas tiene este multimillonario, pero Vince McMahon sigue optimista y quiere llevar optimismo al mundo dando semana a semana sus shows televisivos Raw, NXT y SmackDown, así como los PPVs mensuales.