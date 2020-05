Si es capaz de conseguir que la polémica no lo acompañe, centrándose puramente en su carrera en los encordados, Lio Rush tiene un futuro brillante por delante. Porque es un luchador con un enorme talento en los encordados y un gran carisma. Podría volver a WWE más adelante si ese es su deseo. Pero de momento, salvo que cuando la crisis del Covid-19 aminore vuelva a ser contratado, va a tener que buscar el éxito en otra empresa, o empresas. Recordemos que no hace mucho lamentó que el imperio de Vince McMahon no le permitiera trabajar en wXw.

► Lio Rush quería llevar máscara

Quien fuera Campeón de Peso Crucero NXT ha estado hablando bastante desde su salida de la Gran W, lo cual no es sorprendente pues es un hablador, llamando siemper la atención con sus declaraciones. Por ahora no ha dicho nada claro acerca de su próximo paso en la industria, que es lo que más interesa a sus fanáticos, no obstante, a muchos también interesará una idea que tenía cuando estaba en la marca amarilla donde fue monarca. Una idea que no se llevó a cabo porque Triple H no quiso, de acuerdo a lo que él mismo cuenta en esta publicación en Twitter:

Once upon a time I had a vision of wearing a mask but HHH said no lol. This is just the prototype. Anyways it’s NOW FOR #SALE💰. Email [email protected] for details. pic.twitter.com/9G7FQt9MuQ — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 13, 2020

"Una vez tuve la idea de llevar una máscara, pero Triple H dijo que no (risas). Este era solo un prototipo. De todas maneras, ahora está a la venta".

Guys wtf i said it was a prototype lol. The mask wasn’t going to actually look like that. — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 13, 2020

"Chicos, pero qué demonios, solo dije que era un prototipo (risas). La máscara ni siquiera iba a ser así".

Y continuando tanto con la red social como con el hecho de que dicha prenda está a la venta, Rush está vendiendo sus atuendos de WWE.

If you’re still interested in some of my worn in ring #Wrestling memorabilia. Shoot over an email at [email protected] . These items are still available for purchase. pic.twitter.com/nw5ykTnUqr — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 13, 2020

If you’re still interested in some of my worn in ring #Wrestling memorabilia. Shoot over an email at [email protected] . These items are still available for purchase. pic.twitter.com/qqVIa39sOq — 🥀 Ever After OUT NOW! (@itsLioRush) May 13, 2020