Luego de haber sido despedido en el "miércoles negro", Lio Rush anunció a sus fans por medio de su cuenta oficial de Twitter, que está pensando seriamente en no volver a entrar al ring. No indicó un motivo en particular, pero seguramente la falta de motivación del ex Campeón Crucero NXT pueda ser la razón; sin embargo, no es algo que se haya oficializado todavía.

Recordemos que antes de que Lio Rush fuera Campeón crucero, "The Man of the Hour" tuvo una alianza con Bobby Lashley, la cual culminó abruptamente por decisiones netamente creativas, aunque Lashley manifestó que fue porque "las cosas estaban funcionando demasiado bien, ya que no eran los tipos malos".

Mientras Lio Rush mantenía su alianza con el All Mighty, rivalizaron en algún rato con Elias, quien estaba en el bando bueno. Esa disputa casi tenía un tema de conversación muy interesante.

En realidad, la unión entre Lio Rush y Bobby Lashley trabajó increíblemente bien, y alentaba de manera ruidosa a Lashley para que este muestre su poderoso trasero. Bobby Lashley a menudo se inclinaba solo para mostrar su trasero mientras se hacía abuchear de los fanáticos.

Sean Ross Sapp, de Fightful, reveló a través de sus redes sociales que tuvo una entrevista con Lio Rush. Durante su conversación, Rush le reveló a Sapp que en un momento Vince McMahon quería que Elias rompiera una guitarra sobre el trasero de Bobby Lashley.

Lio Rush just confirmed to me that Vince McMahon had pitched the idea of Elias breaking a guitar over Lashley's ass at one point.

I am so sad this didn't happen

