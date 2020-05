En el último episodio de Monday Night Raw, Rey Mysterio y Aleister Black derrotaron a Seth Rollins y Murphy por descalificación luego de que Rollins, quien no había hecho absolutamente nada durante el encuentro, atacó a Mysterio estando fuera del ring cuando este último iba a atacar con un 619 a Murphy, arrojándolo al piso. A pesar de que Rollins formaba parte del encuentro, Rollins y Murphy fueron descalificados.

► La descalificación de Seth Rollins y Murphy, explicada

Para muchos, la descalificación del equipo conformado por Seth Rollins y Murphy los tomó por sorpresa, más aún cuando hubo un antecedente más raro aún 24 horas antes, cuando Jaxson Ryker, quien acompañaba sus compañeros de The Forgotten Sons, fue expulsado de la lucha fatal de cuatro esquinas por el Campeonato de parejas SmackDown durante Money in the Bank, en una lucha cuya estipulación no permite la descalificación.

Bryan Alvarez reveló en el reciente Wrestling Observer Live que hay una regla poco conocida en la que el hombre ilegal en un combate por equipos no puede atacar al hombre legal del otro equipo. Solo hay dos excepciones: Cuando se interrumpe un conteo del réferi, o cuando se da un relevo. En este último caso, tanto el luchador que sale como el que entra pueden atacar al competidor del equipo contrario durante cinco segundos.

Si eso no les ha provocado un dolor de cabeza, hay algo más respecto a las reglas en las luchas de parejas que mencionó Alvarez: El hombre legal puede atacar al hombre ilegal del otro equipo, aunque el hombre ilegal no pueda tocar al competidor que es legal. Además, los luchadores que no son los legales pueden atacarse entre sí.

Álvarez añadió que Vince McMahon se mantiene firme en que esta particular regla se haga cumplir, aunque no lo hayamos visto muy a menudo, en realidad, se ha estado violando la regla.

Sabemos que es algo muy confuso, pero si tomamos como ejemplo lo ocurrido en la lucha del lunes pasado entre Seth Rollins y Murphy contra Rey Mysterio y Aleister black, suponiendo el escenario inmediato anterior a la descalificación, donde Mysterio y Murphy eran los hombres legales, entonces lo siguiente es aplicable:

Mysterio puede atacar a Rollins, ya que Mysterio es legal y Rollins no.

Rollins no puede atacar a Mysterio, a menos que Rollins esté rompiendo el conteo de Mysterio sobre Murphy.

Rollins y Black pueden atacarse entre sí.

Si Murphy cede el relevo a Rollins, ambos hombres pueden atacar a Mysterio durante cinco segundos.

Entonces, el día lunes se violó el segundo punto, y por ende, Seth Rollins y Murphy fueron descalificados por el réferi.