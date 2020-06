El impacto que ha tenido Ángel Garza en WWE en el último año quizás sea algo con muy pocos precedentes. En poco más de un año ha pasado de ser presentado como gran promesa de la compañía a ser una auténtica realidad, ganando el Campeonato crucero NXT en diciembre pasado, y luego de perderlo en Worlds Collide este año, pasó a estar a tiempo completo en Raw, donde apareció con Zelina Vega para confrontar a su primo Humberto Carrillo.

Semanas despúes compitió en WrestleMania 36 por el campeonato mundial de parejas Raw haciendo dupla con Austin Theory, y aunque perdió ese encuentro, Angel Garza ha sido una de las caras habituales en la marca roja y ahora forma parte del banner de Raw en el sitio oficial de WWE.

► Ángel Garza era un casi desconocido para Vince McMahon

A pesar del protagonismo que ha tenido Ángel Garza este año, Fightful.com ha informado recientemente que el mandamás de la WWE, Vince McMahon, no sabía mucho sobre Angel Garza antes de estuviera por primera vez en el elenco principal durante un episodio de RAW. De hecho, la misma fuente informó que Vince McMahon solo sabía que Garza era primo de Humberto Carrillo.

De hecho, durante una entrevista exclusiva que el ex Campeón de peso crucero NXT dio para SÚPER LUCHAS en diciembre pasado, manifestó que con Vince McMahon solo se saludaban cuando se encontraban tras bastidores, sin mayor interacción de por medio:

“Con él no he tenido contacto más allá de saludarnos cuando me toca ir a 205 Live. Lo he visto en vestidores y nos saludamos. Comentarios he recibido de mis jefes directos en NXT, como son Triple H, William Regal, Shawn Michaels, Road Dogg, y han sido muy positivos. Me hacen confiar en que vienen cosas muy buenas”

Si bien Ángel Garza no ha conseguido nada todavía en el elenco principal, se ha estado haciendo un nombre en este 2020 y tiene un futuro promisorio en su carrera; sin embargo, habrá que ver si la salida de Paul Heyman en la Dirección ejecutiva de Raw y la reestructuración de toda la parte creativa le implicará algún impacto al otrora Hijo del Ninja.