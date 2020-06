Petr Yan: "Henry Cejudo carecía de confianza como campeón de peso gallo"

Petr Yan siente que sabe por qué Henry Cejudo decidió colgar sus guantes como campeón de peso gallo de UFC. Cejudo capturó el oro de 135 libras en junio de 2019.

"Triple C" detuvo a Marlon Moraes a través de TKO de tercera ronda para ganar el campeonato de peso gallo previamente vacante. Cejudo estuvo fuera de juego durante casi un año completo debido a una cirugía de hombro, pero hizo una exitosa defensa del título contra Dominick Cruz el 9 de mayo.

Después de la victoria sobre Cruz, Cejudo anunció su retiro y el oro gallo UFC una vez más quedó vacante. Mientras que muchos señalaron el dinero como una razón por la cual Cejudo colgó sus guantes, Yan compartió otra teoría con MMAJunkie .

"No odio al tipo y no estoy decepcionado de que no pueda pelear contra él, porque mi objetivo es ganar el cinturón y no pelear contra Cejudo. La división está en auge en este momento y se retiró sin enfrentarse a los principales contendientes. Si tuviera confianza en poder limpiar la división, no se retiraría en este momento" .