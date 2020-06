¿Se ha acabado el impulso a Shayna Baszler tras la destitución de Paul Heyman?

impulso a Shayna Baszler

Seguimos aún con las postrimerías de una de las noticias corporativas más inesperadas en WWE de esta Era COVID-19. Aunque parece que para los cercanos a la cúpula de la empresa, la decisión de Vince McMahon de apartar a Paul Heyman del cargo de director ejecutivo de Raw no ha resultado muy sorpresiva. En esta línea, Paul Davis de WrestlingNews.Co ha reportado hoy lo siguiente.

«Una fuente en WWE me contó, "Vince toleró algunas ideas de Paul durante un tiempo, pero entonces Vince puso fin a muchas ideas buenas y cualquiera que viera la relación entre Vince y Paul sabía que este plan no iba a durar mucho. Paul parecía estresado junto a Vince"».

► Posible fin del impulso a Shayna Baszler

Y entre esas ideas toleradas por Mr. McMahon, junto a los nombres de los que ya hemos hablado en los últimos días, ahora aparece Shayna Baszler.

Pese a no ganar el Royal Rumble 2020 femenil, la ex-MMA tuvo un ascenso meteórico a los puestos estelares de Raw, con su actuación en Elimination Chamber que ha quedado ya como una de las mayores demostraciones de dominio de una Superestrella en la historia reciente, recordando a la de Goldberg en SummerSlam 2003.

Sin embargo, poco después de Money in the Bank 2020, "The Queen of Spades" desapareció de las pantallas. Y aunque Dave Meltzer reporta en la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio que WWE tendrá nuevos planes para ella eventualmente, la sustitución de Paul Heyman por Bruce Prichard podría marcar la diferencia en su devenir.

«En cuanto a que Baszler no esté últimamente por las pantallas, realmente no hay razón para tenerla, porque el programa por el título de Raw es Asuka vs. Nia Jax. El siguiente programa va a ser Charlotte Flair. En algún punto, Shayna volverá a estar en esa mezcla, pero no ahora. «Tal vez que no esté en televisión sea para evitar que alguien le gane cuando no hay necesidad, ya saben, porque aún quieren hacer algo con ella más adelante. «Hace 10 años, Shayna Baszler hubiese tenido cero oportunidades de estar en el elenco principal. Esa es la realidad. No es una crítica hacia ella, sino que su aspecto va en contra de los estándares de hace 10 años en la lucha libre».

Heyman quiso construir a Baszler cual monstruo destructor, un equivalente femenino de Brock Lesnar. Pero Meltzer no vacila al decir que sin Heyman de intercesor, la visión un tanto más tradicional de Prichard, en consonancia a la de Vince, puede que esas aspiraciones se vean cercenadas.