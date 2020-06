El impacto que está teniendo Ángel Garza en WWE quizás no tenga precedentes. En poco más de un año ha pasado de ser presentado como gran promesa de la compañía a ser una auténtica realidad y a estar compitiendo en WrestleMania por el título mundial de parejas Raw.

En cierto modo, la influencia de Ángel Garza en WWE está siendo mayor que la que pueda tener un Andrade, quien perdió el Campeonato de los Estados Unidos hace un par de semanas ante Apollo Crews.

SÚPER LUCHAS ha tenido el placer de platicar con Ángel Garza esta semana, el que fuera conocido como el Hijo del Ninja, se mostró muy amable y abierto en nuestra segunda entrevista en pocos meses ya que allá por el mes de diciembre nos contaba los secretos de ser campeón de Peso Crucero en la compañía número 1 del mundo.

►El año de Ángel Garza en WWE

"El año pasado y los inicios de este año han sido sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Creo que no han parado y es una motivación, pero a la vez mucho compromiso para mí. Sé que se están haciendo las cosas bien y algo la compañía está confiando en mí, pero no debo de bajar la guardia, ya que al momento que yo me conforme y vean que no estoy esforzando, cesas oportunidades van a dejar de pasar. Pero creo en esa constancia de trabajo y esa constancia de ir mejorando.

"Se están viendo los frutos del trabajo que inicié en el Break Out Tournament, que lamentablemente no se consiguió, pero después viene el Campeonato Crucero, después viene mi primer TakeOver que fue Worlds Collide; después de eso viene una llamada que no me esperaba a Raw y estoy dos meses en el show rojo y en resumen es como: 'Déjenme digerir tantito para disfrutarlo', pero era una tras otra y otra.

"Después el lunes pasado viene la lucha con Kevin Owens y le gano. Traemos la bandera de los latinos bien cargadas y vamos a todo lo que venga. Y finalmente, me llevé la sorpresa de aparecer el banner principal del Raw y es como: 'ok entonces ya no estamos jugando, vamos por todas'".

►Sus rivalidades con Kevin Owens, Lio Rush o Rey Mysterio:

"En cuanto a peso de oponente la favorita todavía está entre Kevin Owens y cuando retiré a Rey Mysterio por algunos meses. En cuanto a peso de oponente está entre esas dos pero si hablamos puramente de lucha creo que la que sin duda marca mi carrera dentro de WWE son los enfrentamientos con Lio Rush porque nos dejábamos el alma en el ring. Fueron más de 15 ó 20 minutos donde la gente estaba: '¿Qué va a pasar?, y la gente estaba al filo de la butaca como decimos en México.

"Esas luchas para mí fueron adrenalina pura, adrenalina recién llegada a las venas. Fue algo impresionante créeme, que hay pocas palabras para describir eso, pero esos encuentros creo que han sido mis favoritos no solo en WWE sino que de toda mi carrera".

►La historia actual del retiro de Rey Mysterio:

"A fin de cuentas lo hemos dicho siempre en WWE, somos la empresa número uno a nivel mundial en deporte y entretenimiento. Creo que mientras esas novelas atrapen al público semana tras semana nos irá bien. Es una historia donde se están involucrando familias, donde ya realmente se está hablando de un retiro de una leyenda, donde viene talento joven, donde se está involucrando al hijo de sangre de esa leyenda que es Rey Mysterio y tiene todos los factores para ser una de las historias más grandes que ha tenido WWE en los últimos tiempos.

"No hay mejores palabras para describirla que decir que no se pueden perder Raw los lunes. Si en verdad les está gustando todo esto esa es la única intención de WWE, llevar entretenimiento a sus hogares y creo que se está haciendo de maravilla con esa historia y con muchas otras más".

►Las arenas sin fanaticada

"Son transiciones difíciles, pero nos tenemos que adaptar. Creo que también la compañía confió en quienes podríamos llegar y seguir llevando ese entretenimiento aún sin tener un público porque si era difícil con público, ahora era más difícil, porque literalmente no se escuchaba nada, era un silencio absoluto. Y donde normalmente tú hacías un movimiento o tu finalizador o como le quieran llamar, siempre escuchabas esa explosión del público al momento cuando golpeabas.

"El impacto de llevarte a eso era increíble, y ahora, de repente, ni siquiera el grillito se escucha. Es como: 'Espera, ¿Estoy luchando, estoy soñando o donde estoy?' Creo que poco a poco nos fuimos adaptando, y ahora con público es nuevo, porque me estaba adaptando sin público y ahora me pones público pues vamos a volvernos adaptar. Será diferente cuando regresemos, primeramente Dios, con arena llena de 10 o 15 mil personas. Va a ser otra vez volvernos a adaptar, porque va a regresar el nerviosismo de que va ahora sí me están viendo y ahora sí que no puedo dar paso en falso.

"Tenemos que entrar otra vez en ese proceso de adaptación, pero creo que es bueno que esté el público, porque siempre va a ser el condimento de esta comida, de este platillo. La lucha libre es nada más el platillo con el corte de carne y la salsa... El público es el que le pone todo el sazón y le dan ese saborcito".

Sigue atento al impacto de Ángel Garza en WWE ya que pronto te contaremos más sobre uno de los talentos mexicanos más exitosos en WWE.