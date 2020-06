Raw Talk regresó: ¿Talking Smack podría ser el siguiente?

Con el lanzamiento de WWE Network gratuito, WWE anunció que Raw Talk regresaría a la programación el pasado lunes después del episodio de Monday Night Raw, con Charly Caruso y Samoa Joe como anfitriones.

► ¿Veremos nuevamente a Talking Smack?

Raw Talk y Talking Smack, programas de entrevistas que se emitían después de los episodios de Raw y SmackDown, fueron creados luego de la división de marcas en 2016. De acuerdo a WWE Network News Talking Smack probablemente también regresará.

Los programas se hicieron famosos por no ser guionizados y mantenerse fuera del área escrita de la compañía. Eso le gustó a los fans, que las Superestrellas mostraran su verdadera personalidad, algo que no siempre puede verse en los programas semanales. Además, también les daba tiempo de pantalla a varios elementos no utilizados.

Con el lanzamiento de WWE Network gratuito, WWE quiere que su base de fans crezca, pues ha estado mermándose debido a los programas sin público de la Era Covid. Y aunque SmackDown está manteniendo buenos números de audiencia y de rating, apareciendo cada semana en los primeros lugares, Raw está sufriendo para recuperarse, y sus números empeoran cada semana.

La versión gratuita de WWE Network incluye: