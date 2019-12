Ángel Garza debutó en Monterrey hace diez años con el nombre de Hijo del Ninja y todos los ojos se pusieron sobre él. De inmediato se le vio como la estrella del futuro, y para 2011 era declarado el luchador del año. Ganó la cabellera de Estrella Dorada Jr., la máscara del texano Black Morse, ganó campeonatos y comenzó a alternar con grandes figuras de la baraja luchística nacional.

Y no era para menos, pues formaba parte de la dinastía Garza. Detrás de él estaba el nombre de don Humberto Garza. Su personaje era de su tío, Mario Segura «El Ninja». Los fans esperaban de él que superara las hazañas de sus tíos Héctor Garza y Humberto Garza Jr.

Sin embargo, en abril de 2012, cuando era participante del reality show televisivo “Mitad y Mitad: Lucha por el amor”, decidió quitarse la máscara como parte de la trama, y si bien la jugada generó un enorme rating y fue respaldada por don Humberto, también le trajo críticas, en especial porque en esos años la lucha en Monterrey había perdido prestigio debido al uso excesivo de personalidades televisivas en el ring.

Siete años después, Humberto Garza «Hijo del Ninja» es conocido como Ángel Garza. Y es una de las más prometedoras Superestrellas WWE. En entrevista con SÚPER LUCHAS, el talentoso joven recordó el episodio de su máscara.

“Nunca me voy a arrepentir de lo que hice en el pasado. Siempre he dicho que cada quien es responsable de sus actos, y yo lo hice muy consciente, yo tomé esa decisión. En ningún momento creo haberle faltado el respeto a la lucha libre; en todo caso les puedo decir que se lo falté a mi personaje, pero no a la lucha libre, porque no fue arriba de un cuadrilátero. Faltarle el respeto a la lucha libre es cuando haces algo indebido en el ring, en algún vestidor, en alguna arena.

“No le falté el respeto a la lucha libre. Lo que hice fue de manera consciente, y es algo que le agradezco a mi yo anterior por haber tomado esa decisión, pues gracias a lo que hice estoy en donde estoy el día de hoy, y créeme que si me preguntaras si lo volvería a hacer, te diría que sí.

“Yo sé quién soy, sé de lo que soy capaz, y ahorita estoy orgulloso de estarle callando la boca a muchísima gente que en el pasado criticó, habló sin argumentos”.

Pero pasado el vendaval, el joven siguió su carrera, dándose a conocer a nivel nacional con el nombre de Garza Jr. Su calidad era notable, y pronto comenzó a internacionalizarse.

Y aunque WWE mostró interés en él desde 2016 (y también en su primo, el hoy Humberto Carrillo), fue hasta marzo pasado que por fin firmó. Y no necesito mucho tiempo para adaptarse al estilo WWE, pues para mayo ya había debutado en NXT. Su ascenso ha sido vertiginoso.

“Créeme que hasta para mí ha sido sorpresivo. Llegué y en menos de un mes ya estaba debutando, pronto me pusieron en el Breakout Tournament, pues estuve dando un muy buen desempeño, tenía a la afición en el bolsillo y estaba en boca de muchos.

«Luego me dieron la oportunidad por el campeonato y desafortunadamente perdí, pero fue polémico, pues fue con el pie en la cuerda. Después vino la revancha, dejé el alma en el ring y todo lo que tenía, y gracias a Dios salí con la victoria. No tengo más palabras para definirlo que emoción, adrenalina y compromiso”.

El 24 de septiembre pasado, Ángel Garza tuvo un mano a mano con su primo en 205 Live. El encuentro tuvo tanta calidad que los dos mexicanos lograron prender a los aficionados.

“Me sentí como pez en el agua. Mi primo y yo nos conocemos muy bien, llevamos más de diez años entrenando juntos y conocemos todas nuestras debilidades, todas nuestras aptitudes. Nos conocemos de pies a cabeza, y sé que cada vez que nos vean juntos en un cuadrilátero van a presenciar un muy buen combate. Ambos tenemos muy buenas tablas, tenemos mucha tela de dónde cortar. Viene de familia, así que créeme que me sentí como pez en el agua, y siempre que nos enfrentemos van a ser buenos encuentros”.

— ¿Vince McMahon te ha hecho algún comentario?

“No. Con él no he tenido contacto más allá de saludarnos cuando me toca ir a 205 Live. Lo he visto en vestidores y nos saludamos. Comentarios he recibido de mis jefes directos en NXT, como son Triple H, William Regal, Shawn Michaels, Road Dogg, y han sido muy positivos. Me hacen confiar en que vienen cosas muy buenas”.

— ¿A qué crees que se deba que tú y Humberto están destacando más que la mayoría de los mexicanos que han ido a WWE?

“La verdad sería hablar de más. No sé a qué se deba. Aquí cada quien trabaja por sí mismo, yo no me enfoco en la carrera de mi primo; me fijo en lo que yo estoy haciendo, en cómo lo estoy haciendo, en qué sigue, y mientras a mí me dé resultados, lo voy a seguir haciendo.

«No voy a decir mentiras, siempre me gusta hablar con la verdad, y creo que algo que hace la diferencia es que conocemos el idioma, manejamos el micrófono, y quizá eso, a final de cuentas está dando resultados”.

— Se ha dicho —incluso WWE lo ha insinuado—que Humberto y tú serán las grandes figuras de WWE en la década que está por iniciar.

“Que nos vislumbren como personajes de la nueva década es un compromiso más grande para nosotros, es como ponerle una raya más al tigre en cuanto a compromiso. Y créeme que nosotros trabajamos mañana, tarde y noche, estemos cansados, tengamos problemas. Pase lo que pase, nosotros siempre vamos a pisar un cuadrilátero con profesionalismo, con compromiso y siempre vamos a defender a nuestra Latinoamérica, a nuestro México, a nuestro Nuevo León y a nuestra dinastía”.

Un momento emotivo que vimos el pasado 11 de diciembre, cuando Garza ganó el Campeonato de Peso Crucero NXT, es que le pidió matrimonio a su novia en el ring. Fue algo inesperado y sumamente especial, tanto para la pareja como para los aficionados que compartieron este momento.

Ángel Garza nos contó cómo fue que se hizo realidad la entrega del anillo:

“Dos días antes de mi lucha, iba manejando y vi una joyería y me detuve. Entre a ver y compré el anillo; lo traía conmigo cuando llegué ese día miércoles a Full Sail, me topé con Triple H en los vestidores y le dije: ‘Yo sé que va a ser un combate muy difícil, y ya sea que gane o pierda, ¿me dejarías hacer algo?’.

«Me preguntó que tenía en mente y le platiqué que le quería dar el anillo a mi novia. Me respondió: ‘Perfecto, tú me has dado resultados y quiero que estés feliz, que estés contento con la compañía. Tú vas a tener tu micrófono, vas a tener tu tiempo, vamos a prender las luces y toda la arena es tuya completamente’.

«Y fue algo muy sorpresivo, fue algo que nadie se esperaba. Ninguno de los compañeros sabía, nadie sabía absolutamente nada además de Triple H. Todos se llevaron la sorpresa y fue un momento muy emotivo. Créeme que las palabras que dije me salieron del corazón, cuando le digo que hay cuatro cosas que son mi vida entera: La lucha libre, todo el Universo WWE que me ha apoyado hasta la fecha, mi familia, y pues mi novia, ahora mi futura esposa.

«Fue algo que salió de improviso, pero siempre he dicho que las mejores cosas en la vida no se planean, simplemente se sienten y se hacen, y si lo puedes hacer de esa manera, tendrás muchísimas satisfacciones en tu vida”.

Ángel Garza ya radica en los Estados Unidos, específicamente en Orlando, Florida. Como era de esperarse, hay muchas cosas que extraña de México.

“¡Uf! Lo principal es mi familia, la extraño muchísimo. Y también la comida. En Orlando vivo solo en un departamento y me toca ser mi propio chef, lavar mi ropa, tender mi cama, hacer todo lo que, gracias a Dios, mi mamá me enseñó muy bien.

«Es difícil estar lejos de la familia, pero al ver y leer todos los mensajes que me mandan cada vez que despierto por las mañanas, apoyándome y diciéndome que están conmigo, que me aman, que me están respaldando, créeme que me da fuerzas para seguir adelante día con día”.

— ¿Algún platillo que extrañes más?

“Los de mi mamá. Sin duda alguna, la mano de mi mamá para cocinar”.

El talentoso regiomontano se despidió con estas palabras:

“A todos los que siguen la página de SÚPER LUCHAS, créanme que estoy al pendiente de todas las notas, estoy al pendiente de todos los comentarios de los lectores.

«Le agradezco de todo corazón, porque gracias a todos se está logrando todo esto, y mientras ustedes sigan haciendo su trabajo, yo voy a seguir dando lo mejor de mí arriba del cuadrilátero, pues somos un buen equipo y vamos a seguir representando bien a México, a mí en lo que me toca y a ustedes en lo que les toca”.