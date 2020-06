WWE SMACKDOWN (12 de junio 2020) | Resultados en vivo | Daniel Bryan vs. AJ Styles

View this post on Instagram

Esta noche en #SmackDown, @ajstylesp1 vs. @bryanldanielson se enfrentan por el vacante Campeonato Intercontinental WWE Sigue la cobertura en vivo a través de @superluchas #AJStyles #DanielBryan #WWESmackDown #WWE #SuperLuchas #IntercontinentalChampionship #Wrestling