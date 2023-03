Un fanático fue expulsado de AEW Revolution 2023

Cuando uno acude a un evento de lucha libre, o de cualquier otro deporte, tiene que saber cómo comportarse. No hace mucho hablábamos del incidente de Mike Bailey cuando un fan le dio una patada mientras estaba luchando con Nick Gage en GCW. Aunque a veces son los propios luchadores los que se pasan de la ralla, como hizo MJF cuando lanzó un vaso de agua a un niño en AEW Revolution 2023; aquí podríamos entrar a la cuestión de si existen límites o no cuando uno está dentro de su personaje.

That’s a wrap! Thank you to everyone who joined us for #AEWRevolution @AEW pic.twitter.com/swIevHzN46 — Chase Center (@ChaseCenter) March 6, 2023

> Un fan, expulsado de Revolution

Para quienes sí existen es para los fans, empezando por dejar trabajar a los profesionales. No sabemos hasta qué punto el caso que traemos ahora molestó a MJF y Bryan Danielson, pues parece que también ocurrió durante su combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, pero la situación fue que un fanático fue expulsado de Chase Center después de lanzar una botella de agua al piso, según señalan nuestros compañeros de eWrestlingNews.

“Mientras MJF luchaba contra Bryan Danielson en el evento principal, la multitud comenzó a cantar ‘Las has cagado’ mientras algo sucedía en la audiencia.

“Según varios informes de fanáticos, el cántico estaba dirigido al fanático, quien arrojó una botella de agua y terminó llegando al piso. El aficionado fue inmediatamente expulsado de la arena por seguridad“.

Más reacciones a AEW Revolution 2023

